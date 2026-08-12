ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin haziran ayında 0,2 puan azalarak 90,1 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,6 arttı.

İhracat miktar endeksi ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,8 arttı, yakıtlarda yüzde 29,6 azaldı, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi de haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3 azaldı, yakıtlarda yüzde 39,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1 arttı, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,6 arttı.

İthalat miktar endeksi ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 46,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,9 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak 90,1 oldu. (DHA)