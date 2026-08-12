İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA, Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab) iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Yarınlara Söz' programının 4'üncü dönemi için başvuruların, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü'nde açıldığını duyurdu. Yüzde 80 kadın kotasıyla fırsat eşitliğini odağına alan program, yeni döneminde 250 üniversite öğrencisini daha dijital ekonominin geleceğine hazırlamayı hedefliyor.

Hepsiburada'nın 2023 yılından bu yana sürdürdüğü ve bugüne kadar 500'ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaştığı 'Yarınlara Söz' programı, 4'üncü dönemiyle etki alanını büyütmeye devam ediyor. Özellikle Anadolu'daki devlet üniversitelerinin mühendislik ve ilgili fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri hedefleyen program; gençlere e-ticaret, dijital pazarlama, yapay zeka, girişimcilik ve kariyer hazırlığı gibi kritik alanlarda kapsamlı yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİ ODAKTA

Teknoloji ve mühendislik alanlarında kadın temsilini artırmayı hedefleyen programda yüzde 80 kadın kotası uygulanıyor. Bugüne kadar programa kabul edilen 500'ü aşkın öğrencinin 370'ini kadın öğrenciler oluştururken; yeni dönemde kabul edilecek 250 öğrencinin de 200'ünün kadın öğrenciler olması planlanıyor.

Program kapsamında katılımcılara; web tasarımı, prompt yazımı, LinkedIn kullanımı, mülakat teknikleri, etkili iletişim ve çalışma hayatında temel haklar gibi geniş bir yelpazede eğitim ve atölye imkanı sunuluyor.

'YARINLARA SÖZ PROGRAMI DAHA FAZLA ÖĞRENCİYİ DİJİTAL DÜNYAYA HAZIRLAYACAK'

Programın yeni dönemine ilişkin görüşlerini açıklayan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, 'Gençlerin dijital ekonominin sunduğu fırsatlara eşit erişebilmesi, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Yarınlara Söz Programı ile gençlere bir eğitim programı sunmanın ötesinde; onların özgüven kazanmalarını, kariyerlerini daha bilinçli planlamalarını ve iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekliyoruz. Bugüne kadar yüzlerce gencin gelişim yolculuğuna eşlik ettik. Dördüncü dönemde de daha fazla öğrenciyi dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturarak sosyal etkiyi büyütmeyi hedefliyoruz' dedi.

BAŞARILI KATILIMCILARA HEPSİBURADA'DAN ÖZEL DESTEK

Yarınlara Söz Programı'nın 4'üncü döneminde programı başarıyla tamamlayan ilk 10 öğrenciye Hepsiburada hediye çeki verilecek. Ayrıca bu öğrenciler, Hepsiburada İnsan Kaynakları profesyonelleriyle birebir mülakat simülasyonu deneyimi kazanacak. Programı tamamlayan tüm katılımcılara ise katılım sertifikası sunulacak.

Yarınlara Söz Programı'nın 4'üncü dönem başvuruları 12 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Yarınlara Söz internet adresi üzerinden kabul edilecek.