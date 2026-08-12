ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yeni kanunumuz kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor' dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan yeni Kanunumuz kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor. e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne '3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin' yazılarak başvurular gerçekleştirebilecek. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularımız başvuruda bulunabilecek. Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)