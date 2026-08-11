İSTANBUL, (DHA)- HAYAT Finans, 2026 yılının ilk yarısında toplam aktiflerini 39,9 milyar TL'ye, toplam kredilerini 22,6 milyar TL'ye yükselttiğini duyurdu. Banka, ilk altı ayda toplam 4,5 milyar TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bankanın toplam aktifleri 2025 yıl sonuna göre yüzde 58 artışla 39,9 milyar TL'ye, toplam kredileri yüzde 64 büyümeyle 22,6 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi. Toplanan fonlar ise 2025 yıl sonuna göre yüzde 50 artarak 28,2 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hayat Finans, yılın ilk yarısını 90 milyon TL net karla tamamlarken, özkaynakları ise aynı dönemde yüzde 52 artışla 6 milyar TL'ye ulaştı. Hayat Finans, kaynak çeşitliliğini artırma stratejisi doğrultusunda sermaye piyasalarını da etkin biçimde kullandı. Banka, yılbaşından ikinci çeyrek sonuna kadar toplam 4,5 milyar TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirerek bilanço yapısını ve finansman kapasitesini güçlendirdi. Doğuştan dijital banka modelini erişilebilir, hızlı ve kullanıcı odaklı finansal çözümler geliştirmek için kullanan Hayat Finans; bireysel bankacılıkta kullanıcı deneyimini, tüzel bankacılıkta ise KOBİ'lerin ve işletmelerin nakit akışını, ticaret döngüsünü ve büyüme kapasitesini desteklemeyi sürdürüyor.'