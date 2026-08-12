İSTANBUL, (DHA)- İŞ insanı Oğuz Alper Öktem, 18-20 Eylül tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası 120 KM Atlı Dayanıklılık Yarışması için Binicilik Milli Takımı kadrosuna seçildiğini duyurdu.

Kemer Country Club sporcusu Öktem, Buftea kentinde düzenlenecek yarışmada Irene PY adlı atıyla milli formayı giyecek. 20 kilometrelik bir parkurda yapılacak Balkan Şampiyonası, Öktem'in milli formayla Türkiye adına yarışacağı organizasyon olacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen mücadelede at ve binicinin dayanıklılığı, temposu ve uyumu belirleyici olacak.

Öktem, milli formayla yarışacak olmasına ilişkin şunları söyledi:

'Balkan Şampiyonası'nda Binicilik Milli Takımı adına ülkemi temsil edeceğim. Ay-yıldızlı formayla ülkemi temsil etmenin gururu bambaşka. Rahmetli babam görseydi gurur duyar, hiç şaşırmazdı. Ay-yıldız sevgisini ve vazgeçmemeyi bana o öğretmişti. Memleketimi de babamı da onurlandıracağım.'