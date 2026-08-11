İSTANBUL, (DHA)- OREGON Teknoloji, Almanya'nın lojistik merkezlerinden Nürnberg'de İzinli Alıcı ve Gönderici Tesisi'ni hizmete açtığını duyurdu. Almanya'da bu alanda kendi altyapısıyla hizmet sunan Türk firması Oregon, açılışının üçüncü gününde 100'üncü aracın transit işlemini tamamladığını aktardı.

Oregon Teknoloji, Almanya'nın lojistik merkezlerinden Nürnberg'de İzinli Alıcı ve Gönderici Tesisi'ni hizmete açtı. Almanya'da bu alanda kendi altyapısıyla bağımsız hizmet sunan Oregon, açılışının üçüncü gününde 100'üncü aracın transit işlemini tamamladı. Lojistik sektörüne teknoloji odaklı entegre çözümler sunmayı hedefleyen Oregon Teknoloji, Avrupa genelindeki yetkili tesis ağını büyütmeye devam ettiğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre A3 otoyoluna 2,5 kilometre, A6 otoyoluna ise 3,5 kilometre mesafede konumlanan stratejik tesis, gümrükleme, mühürleme ve transit evrak işlemlerinin tek adreste tamamlanmasına olanak sağlıyor. İzinli Alıcı yetkisi sayesinde taşıyıcı araçlar, doğrudan resmi gümrük idarelerine gitmek zorunda kalmadan tüm süreçleri Oregon tesisinde tamamlıyor. Bu sayede operasyonlarda ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu elde edildiği gibi sürücülere günlük/haftalık sürüş ve dinlenme sürelerini kullanma fırsatı da sunuluyor.

30 ülkede kesintisiz hizmet ve 30 milyar TL teminat kapasitesi sunan Oregon Teknoloji, Avrupa genelindeki lojistik altyapısını stratejik noktalarda açtığı yetkili tesislerle büyütmeye devam ediyor.

Almanya (İzinli Alıcı): Toplam 14 tesisin 2'si (Nürnberg ve Ratingen) doğrudan Oregon müşterilerine hizmet verirken, 12 tesis firmaların kendi iç operasyonlarını yürütüyor.

Almanya (İzinli Gönderici): Toplam 75 tesisin 18'i doğrudan Oregon müşterilerinin kullanımına sunulmuş durumda.

İngiltere (İzinli Gönderici): Toplam 25 tesisin 1'i doğrudan Oregon müşterilerine açık olarak faaliyet gösteriyor.

İtalya ve Fransa: İzinli Gönderici yetkisi kapsamındaki operasyonel hizmetler aktif olarak sunulmaya devam ediyor.

'ÜÇÜNCÜ GÜNDE 100'ÜNCÜ ARACIN İŞLEMİNİ TAMAMLADIK'

Tesisin faaliyete girmesiyle birlikte sektörden yoğun talep gördüğünü belirten Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, 'Nürnberg tesisimizi, Avrupa'daki hizmet ağımızı güçlendirmenin yanı sıra müşterilerimizin transit operasyonlarını hızlandırmak amacıyla hayata geçirdik. İzinli Alıcı ve Gönderici yetkilerimizin sağladığı avantajla, sürücülerin gümrük idarelerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz. Tüm gümrükleme, mühürleme ve evrak süreçlerini doğrudan kendi tesisimizde yürüterek zaman kayıplarını ve yoğun bekleme sürelerini sıfıra indiriyor; araçların kesintisiz biçimde yoluna devam etmesini sağlıyoruz. Açılışımızın henüz üçüncü gününde 100'üncü aracın işlemini tamamlamış olmamız, tesisin sektördeki somut ve kritik bir ihtiyaca yanıt verdiğini açıkça gösteriyor' dedi.

'ALMANYA'DA BU ÇÖZÜMÜ SUNAN TEK TÜRK FİRMASIYIZ'

Ratingen'in ardından Nürnberg yatırımıyla Almanya'daki doğrudan hizmet ağını büyüttüklerini söyleyen Yılmaz, Türkiye'de sahip oldukları 'İzinli Gönderici' yetkisini Avrupa'daki güçlü altyapıyla birleştirdiklerinin altını çizdi. Yılmaz, 'Türkiye'de sahip olduğumuz İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı yetkilerini Avrupa'daki altyapımızla bir araya getiriyoruz. Almanya'da Türk lojistik sektörüne kendi altyapısıyla bağımsız İzinli Alıcı & Gönderici çözümleri sunan ilk firmayız. Bu sayede müşterilerimize çok daha hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyoruz' diye konuştu.