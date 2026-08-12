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Öte yandan yapılan kontrolde sürücü E.T.'nin 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında Alaca ilçesi Zile Caddesi, Buğday Pazarı mevkisinde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 19 UB 258 plakalı otomobil, Demirci Köprüsü'nü geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçarken, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasan ÇETİN/ ALACA(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savruldu. Yaralanan otomobilin sürücüsü E.T.'nin (25) yapılan kontrolde 2.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

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