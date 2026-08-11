ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '2026 yılının ilk yarısında Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) tarafından toplam taşınan posta ve kargo gönderi sayısı 210 milyona ulaştı. Kargo gönderi hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttı' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, operasyonel kapasitesini geliştiren PTT AŞ'nin, teslimat süreçlerinde hız ve verimliliği ön planda tuttuğunu belirtti. Uraloğlu, 'Ocak-Haziran döneminde günde ortalama 1 milyonun üzerinde kargo kabul ve teslimi yapılırken yoğun dönemlerde bu sayı 3 milyonun üzerine çıktı. Artan gönderi hacmine karşın kargo gönderilerinde teslimat oranı yüzde 95'e yaklaştı. Yılın ilk yarısında en fazla gönderi kabul edilen il İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip etti. Aynı dönemde en fazla gönderi teslimatı yapılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu' dedi.

'300 BİN GÖNDERİNİN TESLİMATINDA NFC KULLANILDI'

PTT AŞ'nin 2026'nın ilk yarısında sergilediği operasyonel başarıda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yenilikçi uygulamaların önemli payı olduğunu dile getiren Uraloğlu, 'Yenilikçi uygulamalar kapsamında kargo ücretinin alıcı tarafından ödendiği veya teslimat esnasında tahsilat gerektiren gönderiler için Yakın Alan İletişimi (NFC) destekli tahsilat uygulamasını hayata geçirdik. Böylece el terminalleri ile müşterilere kredi kartı ile ödeme imkanı sunduk. 2026 yılında yaklaşık 300 bin gönderinin teslimatında bu yöntem kullanıldı' ifadelerini kullandı.

'TESLİMATTA ESNEKLİK SAĞLADIK'

Uraloğlu ayrıca, 'SMS ile talimat' hizmeti sayesinde gönderi sahiplerinin teslimat tercihlerini kolaylıkla belirleyebildiklerini belirterek, 'Komşuma bırakılsın, kapıma bırakılsın, bina görevlisi/güvenliğe bırakılsın, Kargomat'a bırakılsın ve PTT iş yerine bırakılsın gibi seçenekler ile teslimat süreçlerinde esneklik sağladık. Canlı Takip Hizmeti ile gönderi dağıtım süreçlerinde uçtan uca görünürlük sağladık. Böylece alıcılar, gönderilerinin dağıtım durumunu ve konum bilgilerini anlık olarak takip etmeye başladı' dedi. (DHA)