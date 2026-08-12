SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilde beraberindeki eşi Alime Erol'la birlikte ağır yaralanan sürücü Enver Erol, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Enver Erol'un Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası olduğu öğrenildi. Ferhat Erol sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Amcam Enver Erol elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 12 Ağustos Çarşamba öğlen namazına mütakip Çınar Camiiden kaldırılacaktır'' ifadelerine yer verdi. (DHA)

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)-

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