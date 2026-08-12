Doğukan DEMİRKIRDI / AVUSTURYA, (DHA)- FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, '18 yıl aradan sonra taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele etmek zor, biz bunun üstünden gelebiliriz diye düşünüyorum' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu belirten Kartal, 'Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum. Çok daha net gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı 4 net pozisyonun birini değerlendirsek maçı erkenden koparabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz' ifadelerinde bulundu.

'MAÇI ÇOK ÖNDEN KOPARTABİLİRDİK'

UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda önlerinde iki maç daha olduğunu hatırlatan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 'Lyon maçıyla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Maç trafiğimiz çok yoğun. Oyuncuları korumalı, dinlendirmeli. Bunlar üzerinde de yoğunlaşıyoruz. Oyun içinde bazı bölümlerde rakibin bizden üstün olduğu yerler vardı. Bizim çok net pozisyonlarımız vardı. 6-7 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Deplasmanlarda ara ara baskı yiyebiliyorsunuz. Karşınızda genç bir takım var. Maçı çok önden kopartabilirdik. Bu tür maçlar böyledir, gol atamazsanız rakibin direnci artar. Düzeltmemiz gereken bölümlerden biri de bu, çalışıyoruz' diye konuştu.

'18 YIL ARADAN SONRA TARAFTARIMIZA BU MUTLULUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Fred'in geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediklerini belirterek, 'Bu konuda yönetimimiz, transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim zaman içinde ne olacak görelim. Hepimiz için zaman var. Lyon ile eşleştik. 18 yıl aradan sonra taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele etmek zor, biz bunun üstünden gelebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah Gençlerbirliği maçını en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Takımımızda giren çıkan fark etmiyor, tüm oyuncularımız çok değerli. O an o değişiklikler gerekiyordu, oyuna dokunuş yapmamız gerekiyordu. Ön tarafta topu tutabilen mücadeleci oyuncuları oyuna aldık' ifadelerinde bulundu.