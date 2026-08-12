Doğukan DEMİRKIRDI / AVUSTURYA, (DHA)- STURM Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, 'Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda 2-0'ın rövanşında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off'unda devam edecek Avusturya ekibi Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk golün oyunu bitirdiğini ifade eden Ingolitsch, 'Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum' ifadelerinde bulundu.

'GELECEK EŞLEŞMEDE DE BAŞARILI OLACAKLARINI TAHMİN EDİYORUM'

Fenerbahçe'nin turu hak ederek geçtiğini belirten Fabio Ingolitsch, 'Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı' diyerek sözlerini noktaladı.