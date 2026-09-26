Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde atıl durumdaki köy okulu binası ve lojmanı, köylülerin imece usulü çalışmasıyla yenilendi. Binanın onarımını tamamlayan köylüler, çalışmaların ardından okul bahçesinde halay çekerek kutlama yaptı. Köy muhtarı Erdoğan Yılmaz, 'Burası atıl bir şekilde duruyordu. Biz de yetkililerden iznimizi aldık. Eski okulumuzu baştan aşağı tadilatını yaptık' dedi.

Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde uzun yıllardır kullanılmayan 50 yıllık köy okulu binası ve lojmanı, köylülerin girişimiyle yeniden değerlendirildi. Muhtar Erdoğan Yılmaz'ın gerekli izinleri almasının ardından başlatılan çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verdi. Köylüler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında binanın iç ve dış sıvaları yenilenirken, kapı ve pencereleri de değiştirildi. Sağlam durumda olduğu belirtilen bina, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kullanılabilir hale getirildi. Onarımı tamamlanan okul ve lojmanının sosyal ve kültürel etkinlikler için çok amaçlı salon olarak kullanılması planlanırken, binanın önündeki bahçenin de köyde düzenlenecek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından köylüler okulun önünde bir araya geldi. Yapılan yenilemenin mutluluğunu yaşayan köylüler, müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

'HERKES ELİNDEN GELEN YARDIMI ESİRGEMEDİ'

Erdoğan Yılmaz, 'Burası atıl bir şekilde duruyordu. Biz de yetkililerden iznimizi aldık. Fiziki yapısını değiştirmeden tadilatına başladık. Köyümüzde gerekli toplantıları yaptık. Eski okulumuzu baştan aşağı tadilatını yaptık. Maddi, manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Okulumuzun pencereleri kapıları ve mutfak dolapları yapıldı. Şu anda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Kangal esnafından herkes elinden gelen yardımı esirgemedi. Bu konuda herkesin eline ve emeğine sağlık. Köylüler olarak atıl durumda olan bir okulu bu hale getirdik. Herkes elinden gelen gayreti sarf etti' dedi. (DHA)