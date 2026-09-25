ABD, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda ve yakın eş güdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında ABD'nin New York kentinde, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti. Söz konusu temas; 7 Mart'ta İstanbul'da, 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya'da ve 15 Mayıs'ta TDT Gayriresmi Zirvesi marjında Türkistan'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 2026 yılı içinde düzenlenen dördüncü TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı oldu. TDT bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturan toplantıya; Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra diğer üyeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkmenistan ile TDT Genel Sekreteri katıldı.

ANKARA ZİRVESİ'NİN HAZIRLIKLARI ELE ALINDI

Toplantı kapsamında, 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek TDT 13'üncü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca Türk Dünyası'nı ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, TDT'nin uluslararası kuruluşlarla kurumsal iş birliğini geliştirmesine ilişkin hususlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıdaki hitabında, Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda, yakın eş güdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı. Fidan ayrıca, TDT'nin uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu.

BM GENEL KURULU'NDA GÖZLEMCI STATÜSÜ VURGUSU

Toplantıda kabul edilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Ortak Açıklaması'nda, TDT'nin BM Genel Kurulu'nda gözlemci statüsü kazanmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, teşkilatın uluslararası düzlemde üstlendiği rollerin güçlendirilmesine ve uluslararası ile bölgesel aktörlerle kurumsal ilişkiler tesis etme kapasitesinin artırılmasına yönelik mesajlara yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Fidan'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'ndan detay görüntüler.