Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 'Kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamada bulundu. Üstel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldiklerini belirterek, 'Deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, kayıp insanlarımıza ulaşılması için atılabilecek yeni adımları ve devam eden adli süreci değerlendirdik' ifadelerini kullandı.

Aynı görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve özel kurum temsilcilerinin de katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını aktaran Üstel, toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmaların ve bundan sonra atılacak adımların ayrıntılı şekilde ele alındığını söyledi.

KKTC Başbakanı Üstel, özel kurum temsilcilerinin hazırladığı teknik raporların değerlendirildiğini ve gerekli brifinglerin alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Kayıp insanlarımıza ulaşılması için mevcut çalışmalara ilave olarak devreye alınabilecek yeni imkanları ve yöntemleri değerlendirdik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, derin su arama çalışmalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirket yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başlatılmıştır. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütülecektir.'

Ankara'da ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile baş başa da görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Üstel, kesintisiz devam eden arama çalışmalarının ve ilave adımların ayrıca değerlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve sahada görev yapan tüm personele Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de bir araya gelerek devam eden adli süreci, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını ele aldıklarını belirtti. Üstel ayrıca Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun da temaslarda yer aldığını söyledi.

Kayıp ailelerine seslenen Üstel, 'Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak için elinden gelenin de ötesinde bir anlayış ve kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir. Bütün imkanlar zorlanmaktadır. Ulaşılabilecek her teknik kapasite değerlendirilmektedir' diye konuştu.

Üstel, kazanın ilk anından itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm ilgili makamlarına şükranlarını sundu.