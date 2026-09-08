SLOVAKYA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen PISA 2025 Bölgesel Toplantısı kapsamında Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile bir araya geldi. Tekin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kırgızistan Eğitim Bakanı Sayın Dogdurkul Kendirbaeva ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesine dair değerlendirmelerde bulunduk. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine, eğitim alanındaki iş birliğimize sundukları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.