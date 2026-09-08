İRAN, (DHA) - İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız su altı aracının ele geçirildiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 'Bugün gerçekleştirilen 'karmaşık bir operasyon' sonucunda ABD'ye ait gelişmiş bir su altı deniz aracı Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildi' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış 'en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri' olduğu öne sürüldü.