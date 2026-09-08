Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, eski teknik direktörü Fatih Tekke'nin ayrılık sürecine ilişkin basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, ayrılığın karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırıldığını ve Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş hak edişlerinin tamamının ödendiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, eski teknik direktörü Fatih Tekke'nin takımdan ayrılış sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verilen açıklamada, ayrılığın futbolcularla yaşandığı öne sürülen iletişim problemleriyle ilişkili olmadığı belirtildi.

'İLETİŞİM PROBLEMLERİYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU YÖNÜNDEKİ HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, eski Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin kulübümüzden ayrılık sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialar yer almaktadır. Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularımızla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır' ifadelerine yer verildi.

'KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA SONUÇLANDIRILMIŞTIR'

Ayrılık sürecinin taraflar arasında müzakere edilerek sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, 'Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır' denildi.

'HAK EDİŞLERİNİN TAMAMI KENDİSİNE ÖDENMİŞTİR'

Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş hak edişlerinin tamamının ödendiği vurgulanan açıklamada, 'Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir. Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır' ifadeleri kullanıldı.