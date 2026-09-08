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Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülleri arasında gösterilen Ballon d'Or için bu yıl yarışacak futbolcular açıklandı. Ödül için 30 futbolcunun yer aldığı aday listesi, organizasyonun resmi sitesinden duyuruldu.

İSTANBUL, (DHA)- YILIN futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için 2026 yılı adayları belli oldu.

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