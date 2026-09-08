İSTANBUL(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından top kapma ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.