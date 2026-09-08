İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE'NİN önemli uluslararası tenis organizasyonlarından QNB İstanbul Challenger - 78'inci TED Open'da profesyonel tenisçiler şampiyonluk için 5-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde korta çıkıyor. 13 Eylül Pazar günü finali gerçekleştirilecek organizasyonda uluslararası tenis dünyasında önemli kariyerlere sahip Fabrice Santoro, Cedric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek özel bir gösteri maçında buluşacak. Turnuva, final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Bu yıl 90'ıncı kuruluş yılını kutlayan İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın geleneksel açılış toplantısı Maslak bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Türkiye Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, turnuva direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele eden tenisçi Atakan Karahan katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedeflerinin TED Open gibi köklü organizasyonları daha da güçlendirmek olduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil,'Bu sene 78'inci kez düzenlenen TED Open, Türk tenisinin uluslararası alandaki en köklü markalarından biri. Üstelik bu yıl, 90'ıncı kuruluş yılını kutlayan TED Spor Kulübü'nün böylesine güçlü bir tenis mirasını nesiller boyunca yaşatıyor olması organizasyona ayrı bir anlam kazandırıyor. TED Open'ın yıllar içinde Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Richard Gasquet, Tomas Berdych, Matteo Berrettini, Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas ve Ugo Humbert gibi dünya tenisinde çok önemli noktalara ulaşan sporcuları İstanbul'da ağırlamış olması, turnuvanın neden uluslararası tenis camiasında 'Yıldız Yaratan Turnuva' olarak anıldığını da çok net ortaya koyuyor. Bugün ATP Challenger Tour'un önemli duraklarından biri olmayı sürdürmesi, 78 yıllık bu geleneğin yalnızca geçmişe ait olmadığını, aynı zamanda günümüz profesyonel tenisinin de güçlü bir parçası olduğunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, 'Bizim açımızdan organizasyonun en değerli yönlerinden biri de Türk sporcularımıza sunduğu uluslararası rekabet ortamı. Bu yıl 15 sporcumuz turnuvada korta çıkıyor. Sporcularımızın kendi ülkelerinde ATP seviyesinde maç oynayabilmeleri, uluslararası rakiplerle karşılaşmaları, puan mücadelesi vermeleri ve profesyonel turun atmosferini yaşamaları gelişimleri açısından son derece önemli. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu nedenle ülkemizde düzenlenen ATP, WTA ve World Tennis organizasyonlarını sadece birer turnuva olarak değil, sporcu gelişim sistemimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bir uluslararası organizasyonu gerçekleştirmek elbette çok kıymetli ancak esas değer, onu onlarca yıl boyunca sürdürülebilir kılabilmekte. TED Open'ın 78 yıldır devam etmesi güçlü bir kulüp kültürünün, kurumsal hafızanın, organizasyon tecrübesinin ve uzun vadeli bir bakış açısının sonucu. Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefimiz, TED Open gibi köklü organizasyonlarımızı daha da güçlendirmek ve ülkemizin uluslararası tenis takvimindeki yerini her geçen yıl daha ileriye taşımak' diye konuştu.

TED SPOR KULÜBÜ BAŞKANI TINAZ: BİRBİRİNDEN HEYECANLI MÜSABAKALARA SAHNE OLACAK

Turnuvanın bu yılda birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacağına dikkat çeken TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, 'TED Spor Kulübü olarak 'İstanbul Challenger-TED Open'ı bu yıl da düzenlemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası tenis camiasında 'Yıldız Yaratan Turnuva' olarak anılan organizasyonumuz, bu yıl da birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacak. Kulübümüzün değerli üyeleri de turnuvanın en iyi şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Umuyorum ki bu yıl da güzel bir turnuva ve unutulmaz bir final yaşayacağız. Final öncesinde ise uluslararası tenis dünyasında önemli kariyerlere sahip Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek'i özel bir gösteri maçında kortta buluşturacağız. Bu organizasyonun, kulübümüzün 90. yılına yakışır şekilde, hep birlikte unutulmaz bir tenis şölenine dönüşmesini diliyorum' diye konuştu.

'İLK 200'DEN, ILK 300'DEN, ILK 100'DEN ÇOK OYUNCU KATILIYOR'

Turnuvaya katılan genç tenisçilerden Atakan Karahan 'Turnuvanın, Türk tenisine ve genç oyunculara çok katkı sağladığını düşünüyorum. İlk 200'den, ilk 300'den, ilk 100'den çok oyuncu katılıyor. Dedikleri gibi US Open'dan da yarın oyuncularımız var. Ben öncelikle TED Spor Kulübü'ne, Türkiye Tenis Federasyonu'na, turnuvada ve organizasyonda emeği geçen çalışanlara, kulüp ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese başarılar dilerim. Kortlarda ter dökecek tüm sporcularımıza üstün başarılar diliyor; dostluğun, centilmenliğin ve yüksek rekabetin ön planda olduğu, hepimiz için unutulmaz bir turnuva olmasını temenni ediyorum' dedi.

İSTANBUL'DAN DÜNYA TENİS SAHNESİNE UZANAN KÖKLÜ GEÇMİŞ

İlk kez 1946 yılında düzenlenen TED Open, bugüne kadar farklı kuşaklardan çok sayıda tenisçiyi İstanbul'da ağırladı. ATP Challenger Tour'un bir parçası olarak yoluna devam eden organizasyon, uluslararası sporcuların dünya sıralamasındaki mücadelesine sahne olurken Türk tenisçilerin profesyonel kariyerlerinde önemli deneyimler kazanmasına da katkı sağlıyor.78'inci kez düzenlenen turnuvanın 2026 şampiyonu, 13 Eylül'de oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.