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Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarını 9 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

THY, gelecek sezondan itibaren Liverpool'un ana sponsoru olacak

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, 10 Eylül Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor.

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