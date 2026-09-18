İTALYA, (DHA) - TİCARET Bakanı Ömer Bolat, başkent Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başkent Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, üçüncü ülkelerde Türk ve İtalyan firmalarının iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bolat, 'Kapsamlı ve derin Türkiye-İtalya ilişkilerini, uzay ve savunma teknolojileri, kritik ham maddeler, enerji, telekomünikasyon, ulaştırma ve altyapı gibi önemli iş birliği alanlarında daha da ileriye taşıyabilmek için atacağımız adımları istişare ettik. Sayın Başbakan Yardımcısı ile AB'nin son dönem ticaret, sanayi ve rekabet politikalarını da değerlendirdik. AB ülkeleri arasında ikinci büyük ticaret ortağımız olan İtalya'nın Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemini vurguladık ve güçlü ikili ilişkilerimizin güçlü Türkiye-AB ilişkilerinin de temelini oluşturduğunu birlikte teyit ettik. Bu anlayışla Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin ve ekonomik entegrasyonumuzu kamu alımları, dijital ticaret, hizmetler gibi alanları kapsayarak genişletilmesinin kritik önemde olduğunu değerlendirdik' ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Tajani ile görüşmesinde özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi politikaları ve 'Made in EU' yaklaşımına ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini de paylaştıklarını kaydetti. Karşılıklı son derece verimli görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bolat, 'Türkiye'nin hem Gümrük Birliği ortağı ve aday ülke olarak hem de NATO müttefiki olarak Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, özellikle otomotiv sektöründe yıllar içinde oluşan güçlü üretim ve tedarik ağlarının korunmasının hem Türkiye hem Avrupa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığını vurguladık. İtalya ile 2025 yılında 30 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İtalya Başbakanı tarafından belirlenen 40 milyar dolarlık hedef doğrultusunda daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılının ilk 8 ayında ticaret hacmimiz 19 milyar doların üzerine çıkmıştır. Türkiye ve İtalya arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonumuzu ortak projelerimizle daha da geliştirmeye ve hem Türkiye-AB ilişkilerine hem de Akdeniz başta olmak üzere belgemizde ve dünyada istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.