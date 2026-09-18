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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, 'Odessa'nın kuzey doğusunda Avrupa ülkelerinden gelen askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan Nova Poshta lojistik merkezi ile Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi vuruldu' ifadeleri kullanıldı.

RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezini ve gemiyi vurduklarını bildirdi.

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