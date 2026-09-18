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Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, Marmion ve Iluka bölgeleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinin yarın öğlene kadar kapatıldığını aktardı.

İtalya'da 12 bölge için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Batı Avustralya Polisi, Perth kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sorrento Plajı'nda yerel saatle 10.30 sıralarında bir kişiye köpek balığının saldırdığını açıkladı. İhbar üzerine bölgeye tekne ve helikopter sevk edildiği belirtildi.

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