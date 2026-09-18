AVUSTRALYA, (DHA) - AVUSTRALYA'nın Batı Avustralya eyaletindeki Perth bölgesinde köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Batı Avustralya Polisi, Perth kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sorrento Plajı'nda yerel saatle 10.30 sıralarında bir kişiye köpek balığının saldırdığını açıkladı. İhbar üzerine bölgeye tekne ve helikopter sevk edildiği belirtildi.
Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, Marmion ve Iluka bölgeleri arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinin yarın öğlene kadar kapatıldığını aktardı.
Kaynak: DHA