ABD, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen merkezlerini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temaslarının ikinci gününde sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji alanında önde gelen merkezlerde incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, program kapsamında Stanford Medicine, MBC ve Genentech laboratuvarlarını ziyaret etti. Temaslarına Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Stanford Health Care bünyesinde ileri düzey tıbbi araştırmalar yürüten Stanford Medicine Laboratuvarı ile başlayan Memişoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından biyoteknoloji kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren MBC Laboratuvarı'na geçen Bakan Memişoğlu, kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi kritik hastalıkların tedavisine yönelik laboratuvarlarda yürütülen araştırmaları yerinde inceledi. Ziyaretinin son bölümünde ise biyoteknoloji endüstrisinin öncü şirketleri arasında yer alan Genentech Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Memişoğlu, biyoteknoloji alanındaki güncel araştırma ve uygulamaları değerlendirdi.

Bakan Memişoğlu ziyaret kapsamında ayrıca, Intuitive Surgical şirketi tarafından geliştirilen ve yüksek hassasiyetle cerrahi operasyon gerçekleştirmeye imkan sağlayan 'Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi' hakkında bilgi aldı. Sistemin üretim tesisini de ziyaret eden Memişoğlu, fabrikanın çalışmaları ve ileri teknoloji üretim süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Memişoğlu'nun ABD'deki sağlık ve biyoteknoloji merkezlerini ziyaretinden detay görüntüler.