PAKİSTAN, (DHA) - PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, cuma namazı sırasında emniyet müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki emniyet müdürlüğü yerleşkesinde bulunan caminin giriş kapısı önünde patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın kapıya çarpmasıyla gerçekleştiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgede silahlı çatışma sesleri yükseldi. Cuma namazı esnasında yaşanan patlamada, aralarında polis personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kohat Bölge Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamanın ardından hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin ve 50'den fazla yaralının getirildiğini açıklayarak acil durum ilan edildiğini duyurdu. Patlamanın şiddetiyle cami binasında hasar oluşurken, dış duvarlardan birinin de yıkıldığı bildirildi. Bölgeye ilave güvenlik güçleri sevk edilirken, Kohat-Hangu kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadığı aktarıldı.