İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 'Avrupa'nın En İyi Havayolu', 'Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu' ödüllerine layık görüldü. Böylece THY, 11'inci kez Avrupa'nın 'en iyi havayolu' seçildi.

Havayolu şirketi ayrıca Skytrax'ın 'Dünyanın En İyi Havayolları' sıralamasında 5'inci sıraya yükseldi. 'Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı' ödülüne 10., 'Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu' ödülüne ise 13'üncü kez layık görüldü. Şirket törenden toplam 8 ödülle ayrıldı.

'BİZLER İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI'

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Avrupa'nın En İyi Havayolu' ünvanına 11'inci kez layık görülmemiz ve diğer iki kategoride de zirvede yer almamız, Türk Hava Yolları ailesi olarak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, misafirlerimize sunduğumuz seyahat deneyiminde hizmet kalitesinden ikram anlayışına uzanan güçlü standartlarımızın uluslararası ölçekteki karşılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu ödüllerin doğrudan yolcularımızın değerlendirmeleri sonucunda layık görülmesi, bizim için ayrıca büyük önem taşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki misafirlerimizi Türk misafirperverliğiyle buluştururken, hizmet kalitemizi her noktada daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları olarak ülkemizi gökyüzünde en güçlü şekilde temsil etmeye ve küresel havacılığın geleceğine yön veren markalardan biri olmaya devam edeceğiz' dedi.

'THY SON DERECE BAŞARILI'

Skytrax CEO'su Edward Plaisted ise 'Türk Hava Yolları'nı 2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nde elde ettiği bu önemli başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' seçilmesi, dünya genelinde 5'inci sırada yer alması ve Turkish DO&CO iş birliğinin sektörde standartları belirlemeye devam eden başarısını yansıtan 'Dünyanın En İyi Business Class İkramı' ödülüne layık görülmesi son derece değerli başarılardır. Türk Hava Yolları, misafirlerine yüksek hizmet ve misafirperverlik standartlarıyla bütünleşen, kapsamlı ve güçlü bir ürün deneyimi sunmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.