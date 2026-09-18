Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Havalimanı 4'üncü Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 102 bin insanımız çalışıyor. Bin 100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine yani 24.2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her bir liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken, her 1 kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz' dedi.

İstanbul Havalimanı'nın kapasite ve operasyonel verimliliğini artıracak 4'üncü ana pist ile ilave yatırımlar, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, havacılık sektörü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'BU MİLLETE KARŞI SORIMLULUĞUMUZ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün hizmete alacağımız 4'üncü ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacaktır. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş-kalkış emniyetinden, yakıt ve zaman tasarrufunu sağlayacak bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı gücü alt yapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu sunduğu avantajlarını birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takııyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz; çünkü bizim on yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık uğraşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'YENİ HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Erdoğan, 'Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını, 81 ilimizi 922 ilçesini, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun içeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle; vahdet, sıhhat ve kuvvet içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirilecek ulaştırma imkanlarını hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere, ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık' dedi.

'AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 60'A ULAŞTIRACAĞIZ'

Erdoğan konuşmasının devamında, 'Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayısını 60'a ulaştıracağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3'üncü havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği havayolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3'üncü dünyada 7'nci olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete alarak, toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL HAVALİMANI REKORDAN REKORA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR'

Erdoğan, 'Ne dediklerinin hepsini hatırlıyoruz değil mi. Çıktılar, 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor' dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. 'Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz' dediler. 'Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde havalimanının ne işi var' dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştiriler sunmak yerine, sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular; ama sonuçta ne oldu. Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığını bir kere daha anlamış olduk. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği ilk günden beri rekordan rekorlara başarıdan başarıya koşuyor' dedi.

'HAVALİMANIMIZ GEÇTİĞİMİZ YIL 84,5 MİLYON YOLCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI'

Erdoğan, 'Havalimanımız, geçtiğimiz yıl 84.5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2'nci, dünyada 8'inci sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle, 340'tan fazla noktaya uçuş imkan sunan havalimanımız, geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanını aldı.16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta bin 787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. 'Buradan uçaklar kalkamaz' diyorlardı, ama sadece 1 günde tam bin 787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz 3'lü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyadaki 2'nci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş-kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi' dedi.

'ÜLKEMİZİN MARKA DEĞERİ GLOBAL ÖLÇEKTE DAHA DA ARTMIŞTIR'

Erdoğan, 'Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle bir geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanıyla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır' diye konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANINDAKİ ALT YAPI YATIRIMLARIMIZLA HIZLA DEVAM EDİYORUZ'

Erdoğan, 'Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4'üncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. 4'üncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın konumlanması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacaktır. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş-kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL HAVALİMANI DEV BİR DAHA İÇİ EKONOMİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, 'Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 102 bin insanımız çalışıyor. Bin 100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken, her 1 kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser, nice yatırım var' dedi. (DHA)