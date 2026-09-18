Gülseren KARAPINAR- Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da 13 Eylül'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangında, 12 yaşındaki Yüsra Seraç'ın ardından ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan Seraç da 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Nazlıhan Seraç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yüsra ve Nazlıhan'ın babası babası Mesut Seraç ise, 'Görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada' dedi. Öte yandan Mesut Seraç'ın 2 yaşındaki kızı Hifa Seraç da 7 ay önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsünde bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu belirlendi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği öğrenildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Yüsra Seraç için Küçükçekmece Gasılhanesi'nde cenaze namazı kılındı. Seraç'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 GÜNL SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç ise kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Nazlıhan Seraç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Nazlıhan'ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

7 AY ÖNCEDE 2 YAŞINDAKİ KIZINI TOPRAĞA VERDİ

Yüsra ve Nazlıhan'ın babası babası Mesut Seraç ise, 'Görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada' dedi. Öte yandan Mesut Seraç'ın 2 yaşındaki kızı Hifa Seraç da 7 ay önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

'ALLAH HERKESE SABIR VERSİN'

Nazlıhan'ın dayısı İsmet Avaz, 'Söylenecek bir şey yok. Allah anne ve babası başta olmak üzere herkese sabır versin. Her şey ortada zaten. Sözün bittiği yer gerçekten. Daha iki gün önce birini gömdü bugün de diğer çocuğunu. Gerçekten çok ağır' diye konuştu. (DHA)