Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de Yusuf Buğra Demirci'nin (16) döner bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 3 sanığın 'İştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay, 6 Temmuz 2025'te gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşı, Yusuf Demirci'den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı. Arkadaşı, Yusuf Demirci'yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken, 3 kişi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Demirci'yi ambulansla hastaneye götürdü. Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci hayatını kaybetti.

3 SANIĞA 18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

18 yaşından küçük 3 sanığın 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basın mensuplarına ve izleyicilere kapalı olarak görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.P.B. ve U.G. ile Yusuf Buğra Demirci'nin babası Tahsin Demirci, annesi Nazan Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Y.T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

3 SANIĞA 24'ER YIL HAPİS

Sanık savunmaları ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 3 sanığın 'İştirak halinde çocuğu kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında ceza indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. (DHA)