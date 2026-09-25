Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali başladı. Festivalde ünlü sanatçı Türkan Şoray'ın katılımıyla 'Tekirdağ Sultan Sofrası etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndan sahil dolgu alanına kadar düzenlenen kortejle start verdi. Halk oyunlarının yanı sıra çeşitli gösterilerin sunulduğu kortej renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen 'Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması'nda dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Festivalin açılışında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 'Bugün toprağın emeğini, bağın bereketini, üreticimizin alın terini, kadınlarımızın el emeğini, ustalarımızın yıllardır kuşaktan kuşağa aktardığı tarifleri ve Tekirdağ'ın eşsiz kültürünü şu gördüğünüz büyük sofrada buluşturuyoruz. Ama tabii hepsini burada buluşturmamız, hepsini buraya sığdırmamız aslında mümkün değil. Ama aynı zamanda bu lezzetleri dünyaya açmanın da mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Tabii amacımız; üreticimizi tüketiciyle, geleneksel mutfağımızı çağdaş gastronomi anlayışıyla, yerel değerlerimizi uluslararası deneyimle de buluşturmak. Bizim görevimiz bu ürünleri sadece korumak değil elbette; daha çok üretmek, daha çok tanıtmak, daha çok tüketiciyle buluşturmak ve üreticimize daha fazla kazandırmak. Biz, Tekirdağ'ımızın her bir ilçesinde üretilen ürünün tüm Trakya'mızda, tüm Tekirdağ'ımızla beraber ülkemizde ve en büyük şeyimiz de tabii ki dünyada tanınmasını arzu ediyoruz' dedi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ülkede 49 tane enstitü bulunduğunu, en önemlilerinden Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nün Tekirdağ'da olduğunu söyledi. Aksoy, 'Bu ilde bağcılık ve üzüm ürünleri ile ilgili çalışan bütün arkadaşlarım, Tekirdağ'ın gelişimi, bağcılığın gelişimi için gayret göstermektedirler. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarladan sofraya, sofradan da yediğiniz ana kadar bütün ürünlerin, bütün gıdaların denetimini yapmaktayız. Yenilebilir, sağlıklı gıdanın rahat bir şekilde evinize girmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimizle beraber sayın valimizin koordinesinde çalışmaktayız' diye konuştu.

TÜRKAN ŞORAY FESTİVALDE

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Türkan Şoray da festivalde, 'Tekirdağ Sultan Sofrası' etkinliğine katıldı. Şoray, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden şeflerin katıldığı festivalde, şef masaları, yerel üreticiler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak. (DHA)