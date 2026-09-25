Mesut BUDRAÇ-Selim KAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekat Bölgesi'nde görevliyken rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevli Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev sırasında rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Sevim, Azez Vatan Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, dün kara yoluyla Kilis'ten Gaziantep Havalimanı'na getirildi, düzenlenen törenin ardından da askeri uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.

DUALARLA UĞURLANDI

Şehit Sevim için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Numan Hatipoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı cenazesi katafalka konulan şehit Sevim'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından cenaze namazı kıldırıldı ve dua edildi. Namazın ardından şehit Sevim'in tabutu askerler tarafından top arabasına konuldu. Kortej eşliğinde cenaze aracına alınan Coşkun Sevim'in naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliği'ne götürülüp dualarla toprağa verildi. (DHA)