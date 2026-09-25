AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yapımı tamamlanan 5 projenin açılışı ve Evrensekiz Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi da katılım sağladı.

'TÜRKİYE'Yİ ÖNDE GELEN ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK'

Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin milli gelirinin son 23 yılda 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldiğini belirterek, 'Kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. Planlı sanayileşme hamlelerimizle, Ar-Ge ve yenilik altyapımıza yaptığımız yatırımlarla, katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızla imalat sanayimizin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı ise 280 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye'yi; pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Yatırımcılarımıza çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunan OSB'lerimizin sayısını 23 yılda 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 61 bin 300'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2,7 milyona yükselttik' dedi.

'BÖLGEMİZİ NİTELİKLİ ÜRETİM ORTAMINA KAVUŞTURUYORUZ'

Organize Sanayi Bölgeleri'nin alt yapısını güçlendirecek, üretimini verimli kılacak projelerin temelini de birlikte attıklarını dile getiren Kacır, 'Yaklaşık 601 milyon liralık yatırımla Evrensekiz OSB'nin 196 hektarlık alanın sanayi altyapısını oluşturuyor; bölgemizi yeni yatırımların ihtiyaç duyduğu nitelikli üretim ortamına kavuşturuyoruz. Yine Evrensekiz OSB'mize 725 milyon liralık yatırımla inşa edeceğimiz, günlük 22 bin 200 metreküp kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisimizle de artan üretim kapasitemizin çevre ve su kaynaklarımız üzerindeki etkilerini en aza indirerek sürdürülebilir sanayinin altyapısını güçlendiriyoruz. Kırklareli sanayini güçlendirecek, üretim kabiliyetlerini ve istihdamını artıracak yeni yatırımlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'KIRKLARELİ BİLİM MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK'

Kırklarelili gençlerin bilimle, teknolojiyle ve üretim kültürüyle buluşmasının son derece kıymetli olduğunu kaydeden Bakan Kacır, şöyle devam etti:

'Kırklareli Üniversitemizin bünyesinde hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyemizle gençlerimizin araştırma, geliştirme ve yenilikçi üretim kabiliyetlerini güçlendirecek yeni bir teknoloji altyapısını şehrimize kazandırıyoruz. TÜBİTAK'ın üç yıllık dönem için sağlayacağı 30 milyon liralık destekle hayata geçen atölyemiz; gençlerimize tasarımdan prototiplemeye, yapay zekadan robotik sistemlere uzanan geniş bir alanda fikirlerini geliştirebilecekleri, deneyebilecekleri ve somut çıktılara dönüştürebilecekleri modern bir çalışma ortamı sunacak. Bilimi toplumun her kesimine taşıyacak ve özellikle çocuklarımızın bilimle erken yaşta güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak Kırklareli Bilim Merkezi için de çalışmalarımızı başlattık. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz bilimi dokunarak, deneyerek, keşfederek öğrenecek; yarının araştırmacıları, mühendisleri ve teknoloji girişimcileri olma yolunda ilk adımlarını atacak.'

'TEKNOPARK İÇİN SÜRECİ HIZLANDIRACAĞIZ'

Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ın yeni hizmet binası yapımını da hızlandırdıklarını dile getiren Kacır, şunları söyledi:

'Teknoparkımızın yeni hizmet binasını da hızlandıracağız. Çok kıymetli de bir rektörümüz, bir bilim insanımız, burada Kırklareli Üniversitesi'nde öncülük ediyor. İnşallah kendileriyle birlikte çok yeni bir teknopark binasını da Kırklareli'ne kazandırmak için süreci hızlandıracağız. Hızlanmamız lazım çünkü az önce bizi gençler karşıladılar. Şimdi onlar, bu projelerin teknolojik girişimlerine dönüşmesi için sabırsızlıkla bizi bekliyorlar. Biz onların önünü açacağız ki inşallah buradan yeni Selçuk Bayraktarlar yetişecek, yeni Aziz Sancarlar yetiştirecek. Biz Kırklareli'ni böyle görüyoruz. Kırklareli bizim uç beyi şehrimiz, Kırklareli bizim Avrupa'ya açılan kapımız. Kırklareli aynı zamanda üretimin, bilimin, teknolojinin şehri. İnşallah gelecekte çok daha güçlü şekilde bu misyonu Türkiye Yüzyılı adına taşıyacak bir şehirdir.'

Bakan Kacır, açılış programının ardından Kırklareli'deki sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. (DHA)

Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN / KIRKLARELİ, (DHA)