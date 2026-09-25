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Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Bartın Belediye Başkan Vekili Gülay Engin, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Zonguldak ve Bartın'daki kurum amirleri yakınları ve ailesi katıldı. (DHA)

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı'nın cenazesi, Zonguldak Valiliği önünde yapılan törenin ardından Bartın'ın Amasra ilçesi Çakrazboz köyü Kuyupınar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabutla getirilen Balcı için Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Balcı, köy camisinde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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