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Olay, önceki gün sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden sökülerek götürüldüğünün fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirildi. İhbar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı inceleme ve saha çalışmaları sonucunda, büstü söken kişinin Ali Aslan olduğu tespit edildi. Aslan, dün 24 Eylül Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp, götürdüğü belirlenen Ali Aslan (26), tutuklandı.

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