ANKRA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yöneticilerle ve futbolcularla sohbet eden ve onlarla yakından ilgilenen Bakan Güler'e, sporcular tarafından üzerinde 'Yaşar Güler' yazılı forma takdim edildi. (DHA)