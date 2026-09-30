Şevket BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Bayraktar Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası vücutlarında yanıklar oluşan A.A. (43) ve O.Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)