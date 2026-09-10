Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı. Fuarda Albayrak Gurubu; TÜMOSAN, Sukkar Şeker, Mezra Ziraat, BOLBER ve Albayrak Finans markalarıyla yerini aldı.

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açıldı. 9-13 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, 11 ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve üreticilerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Fuarda TÜMOSAN, Sukkar Şeker, Mezra Ziraat, BOLBER markalarıyla yer alan Albayrak Grubu Erzurumlulara modern tarım ve hayvancılık konularında destek veriyor. Protokol ve vatandaşların katıldığı program sonrası açılışı yapılan Erzurum Uluslararası Tarım ve Hayvancılık fuarına ziyaretçiler ilk günden büyük ilgi gösterdi.

'YENİ TİCARİ BAĞLAR KURULACAK'

Açılış programında konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

'Erzurum'umuz tarım ve hayvancılık noktasında çok büyük bir potansiyele sahiptir. Geniş meralarımız var. Bereketli ovalarımız var. Yüksek rakımlı ve temiz yaylalarımız var. Hayvancılık kültürümüz var. Tecrübeli üreticimiz var. Düzenlediğimiz bu Fuarımızda ise yalnızca tarım makineleri sergilenmeyecek Burada tecrübe paylaşılacak. Bilgi paylaşılacak. Yeni ticari bağlar kurulacak. Üreticimiz sektörün geldiği noktayı yerinde görecek. Firmalarımız Erzurum'un ve bölgemizin üretim gücünü daha yakından tanıyacak. Yeni yatırımların kapısı aralanacak. Biz istiyoruz ki Erzurum; Doğu Anadolu'nun tarımda, hayvancılıkta ve gıda sanayisinde merkez şehirlerinden biri olsun. İstiyoruz ki Erzurum'un eti, sütü, balı, ürünü yalnızca bölgesinde değil, Türkiye'nin dört bir yanında marka değeri taşısın.'

'79 BİN TON ŞEKER ÜRETİYORUZ'

Sukkar Şeker Fabrikası'nın Erzurum'un en büyük tarım firmalarından birisi olduğunu söyleyen Albayrak Grubu'nun Mezra Ziraat firmasında tarımsal üretim şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Mehtap Yapıcı Kılıç, 'Yılda 112 bin dekar alanda üretim sağlanmakta. Günlük 6 bin 500 ton şeker pancarı işlenmesiyle yılda 79 bin ton şeker üretimi yapmaktayız. Bin 200 personel istihdam edilmekte; fakat sezon içinde dışarıdan aldığımız desteklerle 5 bin personele kadar sayımız çıkmaktadır. Fuarda Albayrak Grubu'nun üç şirketi olarak buradayız: Sukkar Şeker, Mezra Ziraat ve BOLBER olarak. Şirketimizin çiftçilerimize sağladığı destekleri onlara anlatmak için fuar süresince standımızdayız. 9-13 Eylül arasında tüm çiftçilerimizi standımıza bekliyoruz' diye konuştu.

'YÜZDE YÜZ YERLİ FİRMA'

Çeşitli ebat ve özelliklerde traktörleriyle her yaşta ziyaretçinin ilgi odağı haline gelen TÜMOSAN Traktör fuarın en çok ziyaret edilen markalarından birisi oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de TÜMOSAN olarak bulunduklarını belirten TÜMOSAN satış grup müdürü Tuncay Abay, 'Bayiliğimizi yapmakta olan Mezra Ziraat'le birlikte Erzurum ve çevre illerdeki çiftçilerimize destek olmak için buradayız. Albayrak Finans faizsiz kredi finansmanıyla çiftçilerimize belli bir peşinat oranında, 2 yıl vadeli seçenekli traktör kredilerimiz mevcut. Aynı zamanda yeni nesil traktörümüz, Retro modelimizi Erzurum'daki çiftçilerimizin beğenisine sunduk. 95, 105, 115, 125 beygir seçenekleriyle burada, çiftçilerimizin beğenisindeyiz. Erzurum'da gayet güzel satışlarımız var. TÜMOSAN bildiğiniz üzere yüzde yüz yerli bir firma. Motoru, aktarma organları, kabiniyle Türkiye'de üretim ve montaj işlemlerini yapmaktayız. Erzurum ve çevre illerdeki, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçilerimiz de her zaman bizlere destek olmuşlardır. Bu sebeple gayet memnunuz. Erzurum'da bu fuarda çiftçilerimizi Albayrak Finans'la tanıştırmak istiyoruz. Albayrak Finans'la belli bir organizasyon ücreti karşılığında kolay, faizsiz bir şekilde traktör edinmenin standı burada. Gelip ziyaret etmelerini, detaylı bilgi almalarını talep ediyoruz. Memnun edecek güzel tekliflerimiz çiftçilerimiz için hazırda. Onları çay içmeye, sohbet etmeye bekliyoruz' dedi.(DHA)