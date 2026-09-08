İSTANBUL, (DHA)- DEFACTO, 'Doğa, Dönüşüm ve Değer' odağıyla hazırladığı 2025 Entegre Raporu ile LACP Vision Awards'ta Platin Ödül'e layık görüldü. Dört kıtadan 20'yi aşkın ülkeden gelen raporların değerlendirildiği organizasyonda 100 üzerinden 99 puan alan raporun, EMEA bölgesinin en iyi 100 raporu arasında 31'inci sırada yer aldığı aktarıldı. DeFacto 2025 Entegre Raporu'nun ayrıca Bölgenin En İyi Hissedar Mektubu kategorisinde Bronz Ödül kazandığı, ülke bazlı değerlendirmede de Türkiye'nin En İyi 25 Raporu arasında yer aldığı belirtildi.

DeFacto, 2025 Entegre Raporu ile League of American Communications Professionals (LACP) tarafından düzenlenen 2025 Vision Awards kapsamında Dayanıklı Tüketim Ürünleri - Tekstil/Hazır Giyim/Lüks (Consumer Durables - Textile/Apparel/Luxury) kategorisinde en yüksek ödül seviyesi olan Platin Ödül'ün sahibi olduğunu açıkladı.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Genel değerlendirmede 100 üzerinden 99 puan alan rapor, bu başarısını bölgesel sıralamaya da taşıyarak EMEA bölgesinin en iyi 100 raporu arasında 31'inci sırada yer aldı. DeFacto 2025 Entegre Raporu ayrıca Bölgenin En İyi Hissedar Mektubu kategorisinde Bronz Ödül kazanırken, ülke bazlı değerlendirmede de Türkiye'nin En İyi 25 Raporu arasında yer aldı.

'DeFacto 2025 Entegre Raporu'nda şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını temsil eden Triple-D - Doğa, Dönüşüm, Değer çerçevesi ile DeFacto 5.0 stratejisi entegre bir yapı içinde ele alındı. Raporda, DeFacto'nun stratejik öncelikleri ile sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki ilişki ortaya konurken; kullanılan kaynaklar, hayata geçirilen dönüşüm adımları ve paydaşlar için yaratılan değer bütüncül bir bakış açısıyla aktarıldı.

'DeFacto'nun dijital dönüşüm yolculuğu, raporun içerik ve tasarım yaklaşımına da yansıtıldı. Raporda kullanılan görsellerin oluşturulmasında yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılırken, dijital estetik insan odaklı bir hikâye anlatımıyla buluşturuldu. Yapay zekâ, veri ve teknolojinin DeFacto'nun dönüşümündeki rolünü görünür kılan rapor, inovasyonu daha sürdürülebilir ve değer yaratan bir geleceğin önemli kolaylaştırıcılarından biri olarak konumlandırdı. Raporun daha geniş kitleler için erişilebilirliğini desteklemek amacıyla içerik, yapay zekâ destekli seslendirme seçeneğiyle de sunuldu.

'Dört kıtadan 20'den fazla ülkeden gelen raporların değerlendirildiği LACP Vision Awards'ta DeFacto 2025 Entegre Raporu; moda, teknoloji ve sürdürülebilirliği bir araya getiren güçlü ve bütünlüklü görsel kimliğiyle öne çıktı. Uluslararası jürinin değerlendirmesinde ayrıca raporun tipografi ve sayfa tasarımındaki tutarlılığı, yoğun veri içeren bölümlerde dahi bilgiye erişimi kolaylaştıran yapısı, infografik ve görsel anlatım kullanımı ile rapor genelindeki okunabilirlik güçlü yönler arasında gösterildi.'

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞİMİZİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM OLARAK ELE ALIYORUZ'

DeFacto Küresel Tedarik, Sürdürülebilirlik ve KSS Başkanı Elif Çam, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'DeFacto'da sürdürülebilirliği stratejimizin, dönüşüm yolculuğumuzun ve uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. 2025 Entegre Raporumuzda da Triple-D - Doğa, Dönüşüm, Değer yaklaşımımız ile DeFacto 5.0 stratejimizi aynı çerçevede buluşturarak; attığımız adımları, yarattığımız etkiyi ve gelecek hedeflerimizi bütüncül bir perspektifle ortaya koyduk. Raporumuzun LACP Vision Awards'ta Platin Ödül'e layık görülmesi bizim için çok değerli. Bu başarı, sürdürülebilirlik performansımızı şeffaf, anlaşılır ve güçlü bir hikâye anlatımıyla paylaşma yaklaşımımızın uluslararası ölçekte gördüğü önemli bir takdir. Doğa için, dönüşüm için ve değer yaratmak için geleceğin modasını bugünden dönüştürmeye devam edeceğiz.'