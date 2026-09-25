İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Belediyesi tarafından 3'üncü Spor Şenliği düzenlendi. İlçedeki gençler, 19 spor branşında mücadele ederken geleneksel spor yarışları da eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Belediyesi tarafından 3. Sultangazi Spor Şenliği düzenlendi. Mimar Sinan Kent Ormanı'nda düzenlenen şenliğe İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Kara, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

19 AYRI BRANŞ

İlçedeki okullarda okuyan gençler; futboldan biniciliğe, badmintondan atletizme kadar 19 branşta mücadele etti. Mimar Sinan Kent Ormanı'nda düzenlenen şenliğe gençlerin ilgisi yoğun oldu. Müsabakalar herhangi bir sıralama ve derecelendirme yapılmaksızın, şenlik atmosferinde gerçekleştirildi.

GELENEKSEL BRANŞLAR

Ayrıca halk oyunları ve halat çekme gibi 11 branşın yer aldığı geleneksel oyunlar da eğlenceli görüntülere sahne oldu. Gençler birbirleriyle kıyasıya yarışırken arkadaşları da onlara destek oldu.

BAŞKAN DURSUN GENÇLERE EŞLİK ETTİ

Oyun alanını gezen Başkan Dursun, gençlerle yakından ilgilendi. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Dursun, gençlerin oyunlarına da eşlik etti.

'GENÇLER SPORLA İLGİLENSİN'

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya; 'Bizler Valimiz Davut Gül ile birlikte İstanbul'da çocuklarımız sporla ilgilensin diye okullarımıza her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımızın profesyonel sporcu olmalarından çok bir spor dalıyla meşgul olmalarını istiyoruz. Başarıyı, yenilgiyi öğrensinler, hayata hazırlansınlar, yenilgilerden ders çıkarsınlar istiyoruz. Bugün burada Başta Abdurrahman Başkanımız olmak üzere Spor Şenliği'nde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

'HEDEF AVRUPA'NIN EN İYİ SPOR ŞEHRİ OLMAK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; 'İstanbul'da ilk defa bir ilçe Avrupa Spor Şehri oldu. Bu ünvanı hak ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Şimdi hedefimiz ise Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilmekte. Ekim'de belli olacak. 21 Avrupa Spor Şehri içerisinde en iyi olmak için ilçemizde çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Uluslararası birçok müsabaka ve organizasyona ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Tesislerimizin fiziki kapasitesini artırıyor, spora ve sporcuya tam destek veriyoruz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

'NESLİMİZİ KORUMAK İÇİN SPOR ÖNEMLİ'

Dursun, 'Altyapı, üstyapı çalışmalarının yanında; eğitim, kültür sanat ve spor tarafında da güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Sporda ciddi bir yol kat ettik. Sultangazi Belediye Spor Kulübümüz 3 bin 500 lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en güçlü Spor Kulübü. Sporcularımızın yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılar bizlere güç veriyor. Bizler sporda başarıdan çok neslimizi, çocuklarımızı korumayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korurken, onların daha sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkıda bulunuyoruz. Gençlerimizle daha da güzel işler yapacağımıza gönülden inanıyorum' diye konuştu.