Berkay GÜNEŞ - Uğurcan TANMAN /İSTANBUL,(DHA)-TERMİNAL İstanbul: Ekosistem Buluşması programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, yazılacak yeni başarı hikayelerimiz var. Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve Turcorn'larımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması. Bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak güçlü, dinamik ve küresel ölçekte rekabetçi bir girişimcilik ekosistemini sizlerle birlikte kararlılıkla inşa ediyoruz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Terminal İstanbul: Ekosistem Buluşması' programına katıldı. Programda Bakan Kacır'ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri, teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin paydaşları, girişimciler ile firma yetkilileri de yer aldı. Programda, Terminal İstanbul'da teknoloji girişimlerinin geliştirilmesi, girişimcilerin yatırımcılarla buluşturulması ve yenilikçi fikirlerin küresel pazarlara açılması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstermesi planlanan Terminal İstanbul'da; kuluçka merkezleri, hızlandırma ve mentörlük programları, ortak prototipleme ve üretim merkezleri ile Ar-Ge laboratuvarlarının yer alması hedefleniyor.

'TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARININ TEMELİNDE NİTELİKLİ İNSAN KIYMETİ VAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Bizler de Türkiye'den küresel ölçekte iddia sahibi teknoloji girişimlerinin doğmasını, büyümesini ve dünyaya açılmasını sağlayacak güçlü bir girişimcilik ekosistemi inşa etmeyi, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda hayata geçirdiğimiz bütüncül Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, Türkiye'den daha fazla küresel başarı hikayesi çıkarmamızın ve teknolojiye yön veren girişimler yetiştirmemizin güçlü zeminini teşkil ediyor. Bugün 115 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimi, birçok yeni fikri ürüne ve teknolojiye dönüştürüyor. Bin 700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimizde binlerce araştırmacımız ve mühendisimiz sanayimizin inovasyon kabiliyetini ileriye taşıyor. Şüphesiz teknoloji ve girişimcilikte başarının temelinde nitelikli insan kıymeti var. Bizim de girişimcilik ekosistemimizi büyütürken en büyük güvencemiz genç ve dinamik insan gücümüz. Nüfusunun ortanca yaşı 35 olan bir ülke olarak Avrupa'nın pek çok ülkesinden 10-15 yaş daha genç, teknolojiye süratle uyum sağlayan, öğrenme kabiliyeti yüksek ve girişim ruhu güçlü bir insan kaynağına sahibiz. Her yıl 1 milyona yakın gencimiz üniversitelerimizden mezun olarak yetenek havuzumuza dahil oluyor. Dene yap teknoloji atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Milli Teknoloji Atölyeleri gibi adımlarla gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. 2018'den bu yana düzenlediğimiz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ediyoruz. TEKNOFEST yarışmalarında filizlenen binlerce yenilikçi fikrin girişime dönüşmesini sağlıyoruz' dedi.

'BİN 91 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİMİZ BUGÜNE DEK 175 MİLYAR LİRA YATIRIM ALDI'

Bakan Kacır, 'Her aşamadaki girişimlerin ihtiyaçlarını adresleyen finansman enstrümanlarıyla girişimlerimizin başarı merdivenlerini daha hızlı tırmanmalarını mümkün kılıyoruz. Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla bugüne dek 5,8 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimizin büyüme yolculuğuna yönlendirdik. Kamu kaynaklarımızın oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık fon hacminin oluşmasını sağladık. Bu yatırım fonlarının desteğiyle bin 91 teknoloji girişimimiz bugüne dek 175 milyar lira yatırım aldı. Özgün bir fikri olan, dünyayı daha iyiye dönüştürme idealine sahip her bir ferdimizin hayallerini bu topraklarda gerçeğe dönüştürmesine imkan tanıyan uçtan uca destek mimarimizle Türkiye teknoloji girişimciliğinde altın dönemini yaşıyor. Yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine pek çok alanda girişimlerimiz sayısız başarı hikayesine imza atıyor. 2019'a kadar henüz unicorn'u olmayan bir ülkeyken bugün 8 unicorn'umuz, bizim deyimimizle 8 Turcorn'umuz var. Bu başarılar elbette ki bizler için nihai nokta değil. Aksine, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde gerçekleştireceği çok daha büyük atılımların ön gösterimi, fragmanı. Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, yazılacak yeni başarı hikayelerimiz var. Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve Turcorn'larımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması. Bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak güçlü, dinamik ve küresel ölçekte rekabetçi bir girişimcilik ekosistemini sizlerle birlikte kararlılıkla inşa ediyoruz. Girişimlerimizin küresel pazarlara açılmasında ihtiyaç duydukları destekleri sunan Turcorn 100 Programı'nı devreye aldık. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki nitelikli girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte Türkiye Tech Visa Programı'nı hayata geçirdik. Ülkemize değer katacak küresel yeteneklerin çalışma izinlerini 2 hafta gibi kısa bir sürede almalarını mümkün kılan programla 5 bin 500'ü aşkın teknoloji profesyonelini ülkemizin girişimcilik dünyasına kazandırdık' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN EN PARLAK VİTRİNİ'

Bakan Kacır, 'Kamu kaynaklarımızın yönlendirici etkisini artırmak ve daha bütüncül bir destek mimarisi oluşturmak hedefiyle kurguladığımız fon yatırımları stratejimizle 300 milyon dolarlık ilave bir kamu kaynağını bu yıl girişim sermayesi fonlarına aktarmak üzere harekete geçtik. Asırlardır iki denizin ve iki kıtanın buluştuğu yerde Cihan Yüzüğü'nün pırlanta taşı gibi ışıldayan İstanbul; bugün de girişim sermayesi fonları, melek yatırım ağları, hızlandırma programları, girişim ofisleri, ortak çalışma alanları, 22 TEKMER'iyle 30 milyon metrekare büyüklüğünde 19 teknoparkta faaliyet gösteren 4 bin 100'ü aşkın teknoloji girişimi ile teknoloji ve girişimcilikte Türkiye'nin dünyaya açılan en parlak vitrini. 7 Turcorn'umuzun İstanbul'dan doğmuş olması, şehrimizin bilgi birikimini, sermaye gücünü ve girişimci yeteneklerini aynı ekosistemde buluşturma kabiliyetinin en somut göstergelerinden biri. Hedefimiz, İstanbul'un sahip olduğu bu muazzam potansiyeli çok daha ileriye taşıyarak şehrimizi dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin, yatırımcı ve küresel yeteneklerin buluştuğu bir girişimcilik merkezine dönüştürmek.' dedi.

'ATATÜRK HAVALİMANI'NA YENİ BİR MİSYON KAZANDIRMAK İÇİN 2 YIL ÖNCE HAREKETE GEÇTİK'

Bakan Kacır, 'İşte bu anlayışla, Nuri Demirağ'ın Gök Şenlikleri'ne, milyonlarca yolcunun kavuşmalarına ve vedalaşmalarına, TEKNOFEST'lerle gençlerimizin teknoloji heyecanına ev sahipliği yapan bu mekana, Atatürk Havalimanı'na yeni bir misyon kazandırmak için 2 yıl önce harekete geçtik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Atatürk Havalimanı Terminali'ni Terminal İstanbul markasıyla bir girişimcilik fabrikasına dönüştürüyoruz. Yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda binlerce teknoloji firmasına ev sahipliği yapacak bu merkez, her ölçekteki girişiminin ihtiyaç duyduğu tüm imkânları tek çatı altında sunacak. Modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, dünyanın önde gelen girişimcilik kuruluşlarının yürüteceği hızlandırma ve mentörlük programları, ortak prototipleme ve üretim merkezleriyle Ar-Ge laboratuvarlarına ev sahipliği yapacak bu teknoloji üssünde yenilikçi fikirler geliştirilecek, yenilikçi teknolojiler tasarlanacak, prototiplenecek ve test edilecek. Burada filizlenen ve büyüyen fikirler; üniversitelerimizin birikimini, sanayimizin üretim kabiliyetini ve yatırımcılarımızın sermayesini buluşturacak, dünya pazarlarında karşılık bulan ürünlere, küresel ölçekte rekabet eden teknoloji şirketlerine taşıyacak. Dünyanın önde gelen Ar-Ge ve teknoloji şirketleri de geleceğin teknolojilerine yön verecek öncü projelerini Terminal İstanbul'da hayata geçirecek; araştırma ve inovasyon faaliyetlerini girişimlerimizle kuracakları stratejik ortaklıklarla geleceğe taşıyacak' diye konuştu. (DHA)