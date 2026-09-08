Derya EVREN KORKMAZ- Mehmet ALA- Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)- Silivri açıklarında 'Alsu' isimli yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli yük gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Kayıp mürettebatın yakınlarının Silivri sahilindeki kriz merkezinde umutlu bekleyişi sürerken, gemi personeli Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, 'Biz 3 kişinin güvertede olduğunu duyunca sevinmiştik açıkçası. En azından orada şu anda hala biri var mı yok mu bilinmiyor. ROV cihazı devam ediyor çalışmalarına ama en azından o yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. Beklemeye devam ediyoruz' dedi.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde aralıksız sürdürülüyor. ROV cihazıyla sürdürülen çalışmalarda, geminin yaşam mahallinin bulunduğu bölümün çıkarılmasına yönelik de değerlendirmeler yapılıyor.

AİLELERİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Silivri sahilinde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekleyen kayıp mürettebatın yakınları, gelecek iyi haberi bekliyor. 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinde güverte lostromosu (reis) olarak görev yapan Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, dün akşam Silivri Kaymakamı Murat Eren'in batık geminin bulunduğu yerden çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda bir firmayla görüştüğünü kendilerine söylediğini belirtti.

Bu açıklamanın kendilerine umut verdiğini belirten Süreyya Keleş, 'En azından orada şu anda hala biri var mı yok mu bilinmiyor. ROV cihazı devam ediyor çalışmalarına ama en azından o yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan şeye, analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. O yüzden bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz' dedi.

Geminin tamamının çıkarılmasının mümkün olmadığını söyleyen Keleş, 'Ama o gemi parçalanıp yaşam mahallinin balon sistemiyle belli bir seviyeye mi çıkarılacak ya da o tamamıyla gelecek olan rapora bağlı. Firma ona göre bize bir şey yapacak, söyleyecek. Tamamıyla açıklanacak olan raporla belli olacak. Şu an onun bir bilgisi verilmedi bize, bilmiyoruz. Tabii, şu anda derinlik çok yüksek. Çok derin. Teknik olarak pek bir bilgimiz yok ama bir firmanın oradan bir şeyin, oradaki yaşam alanının çıkarılabileceği umudu verildi en azından' diye konuştu.

'MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİNİN GÜVERTEDE OLDUĞU SÖYLENİLDİ'

Keleş, 'Mürettebattan 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Vaktine göre, gecenin 3'ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. Eğer o alan belli bir seviyeye çıkartılırsa en azından orada birileri var mı yok mu daha net görüp, öğreneceğiz. Şu haliyle ROV cihazının çalışmaları devam ediyor ama tabii ki içeri giremediği için içeride ne var ne yok, kim var kim yok onun bir bilgisi yok. Biz 3 kişinin güvertede olduğunu duyunca sevinmiştik açıkçası. Ama şu anda 3 kişi eğer öyle bir durum varsa ve o yaşam alanı yukarı çıkacaksa, keşke o 3 kişi de orada olsa 7 kişi de orada olsaydı. 3 kişi, iyi, çok iyi dediğimizde hâlâ 3 kişiden haber yok eğer doğruysa o da. 7 kişi içerideyse onlar çıkartılırsa, içindeyse onlar da çıkacak zaten.'

'BABAMIN SON TURUYDU, 'BEN GELİYORUM MERAK ETME' DEMİŞTİ'

Babasının son seferine çıktığını belirten Keleş, 'Babam güverte reis diyorlar. Muhtemelen güvertedeki o 3 kişiden bir kişi tahminimce babamdır. Çünkü babam gemide sorumlu birisiydi ve bilgisi de çoktu. Ve yatmayan bir adamdı yani işi gereği. Gemi hayatı 27-28 yıl civarında ama bu firmada 10 yıla yakındır çalışıyordu. Bu son seferiydi babamın. Yani herkese, tüm herkese aynısını söylemişti. Ve geçen hafta bugün son konuşmamızda da aynısını demişti. 'Ben geliyorum, merak etme. Telefonum açık, ne zaman canın isterse ara' demişti. Son konuşmamız geçen hafta bugün olmuştu' ifadelerini kullandı.