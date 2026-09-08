İSTANBUL, (DHA)- CANİK, bu yıl Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026 Fuarı'na katıldı. Şirket, fuarda hava platformlarının yüksek ateş gücü gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilen M3 FALCON ağır makineli tüfeği ilk kez sergiledi.

MSPO 2026 Fuarı, Polonya'nın Kielce kentinde kapılarını açtı. 40'tan fazla ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı firmayı ağırlayan fuarda, insansız sistemler (hava, kara, deniz), karşı İHA çözümleri, yapay zeka/çift kullanımlı teknolojiler, elektronik harp gibi başlıklar ön plana çıktı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'NATO'nun doğu kanadındaki en kritik aktörlerden Polonya başta olmak üzere, bölge ve Avrupa ülkelerinin modernizasyon, tedarik, yatırım ve üretim ihtiyaçları fuarın önemini ve fuara gösterilen ilgiyi artırıyor. Polonya'nın NATO ülkeleri arasında savunmaya GSYİH bazında en fazla bütçe ayıran ülkelerden biri olması, AB SAFE mekanizması kapsamında 43,7 milyar avroya kadar finansmana erişme potansiyeli yerel üretim, entegrasyon, teknoloji paylaşımı ve sürdürülebilir endüstriyel ortaklıkları açısından çekim merkezi haline gelmesini sağlıyor.

'Türk savunma sanayisinin önde gelen global temsilcilerinden Canik, tüm hususları dikkate alarak uzun vadeli iş birlikleri için MSPO 2026'daki yerini aldı. Canik'in MSPO 2026'daki hava platformlarının yüksek ateş gücü gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilen M3 FALCON ağır makineli tüfeği ilk kez sergiledi. Açık sürgü mekanizmasına sahip 12,7×99 mm ağır makineli tüfek, dakikada 1.200 atıma ulaşan atış hızıyla hava araçlarının savunma ve taarruz kabiliyetlerini yeni bir seviyeye çıkarıyor. Helikopterler başta olmak üzere farklı hava platformlarının kapı, pencere, rampa ve harici bağlantı noktalarında kullanılabilecek özel entegrasyon çözümleriyle birlikte tanıtılacak M3 FALCON; Canik'in M2 QCB, M2F ve M3 modelleriyle oluşturduğu ağır makineli tüfek ailesini hava platformlarına özel güçlü bir varyantla tamamlıyor.

'Canik'i MSPO Fuarında öne çıkartan bir proje de paletli araçların modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Trakon 30 entegrasyonu. Fuarda modernizasyon kapsamında sergilenen bu entegrasyon, kuvvetlerin envanterinde bulunan platformların günümüz isterlerine göre Canik tarafından projelendirilmesinin en güzel örneği. Canik UK (AEI Systems) tarafından Birleşik Krallık'ta üretilen düşük geri tepmeli VENOM LR 30×113 mm orta kalibre topu, kompakt yapısı, ayarlanabilir atış hızı ve geniş platform uyumluluğuyla, mevcut kara ve deniz araçlarının modernizasyonunda ve yeni nesil projelerde ön plana çıkıyor.'

'Canik'in Robotik şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemleri, stabilize yapısı, elektro-optik çözümleri, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama kabiliyetleriyle Canik silahlarını tam entegre göreve hazır sistemlere dönüştürüyor. Ayrıca fuar kapsamında Canik şirketleri, orta kalibre silah sistemleri yanında hafif silahlarını da sergiliyor.

'Canik ile ABD merkezli Radian'ın stratejik iş birliğiyle geliştirilen mikro kompakt tabancası PRIME RADIAN, ABD'deki başarılı lansmanının ardından üst düzey kontrol ve atış performansıyla Avrupa'daki profesyonel ve sportif kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gelişmiş entegre savunma mimarisiyle güncel tehditlere karşı caydırıcılık sunan Canik, Avrupa'da değişen güvenlik ihtiyaçlarını yönelik çözümlerle son dönemde yıldızı parlayan MSPO 2026 Fuarı'nda ilgi odağı oldu.'

Canik CEO'su Cahit Utku Aral, yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da son dönemde değişen güvenlik yaklaşımının MSPO 2026'ya olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Canik şirketleriyle Avrupa'daki ihtiyaçları yakından takip edip bunlara en iyi şekilde yanıt veren çözümler oluşturduklarını dile getiren Aral, fuarda gördükleri yüksek ilginin de bunun kanıtı olduğunu bildirdi.

MSPO 2026'da kara araçlarının 30mm toplar ile modernizasyonu yanında, hava platformlarının yüksek ateş gücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla geliştirdikleri ve mühendislik seviyelerinin geldiği noktayı ortaya koyan M3 FALCON'u önemli bir yenilik olarak sunduklarını belirten Aral, şunları kaydetti:

'Tek tek ürünlerimizin başarılarıyla yetinmiyoruz. Her zaman vurguluyoruz: Canik kendi bünyesinde çok güçlü bir ekosisteme sahip. Kullanıcılarımıza da bunu en güçlü şekilde hissettirmek ve bunun sağladığı faydalardan iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Böyle olunca yalnızca tekil ürünler değil; silahı, silah sistemini, optiği, atış kontrolünü ve platform entegrasyonunu bir arada sunulan çözüm setleriyle ihtiyaç makamlarının karşısına çıkıyoruz. MSPO 2026'da da bu yaklaşımımız karşılık buldu. Gerçekleştirdiğimiz yoğun görüşmelerde bu doğrultuda kalıcı iş birlikleri için güçlü adımlar atmayı başardık.'