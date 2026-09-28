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Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye çıkan deneyimli orta saha oyuncusu Okan Derici attığı golle sarı-siyahlıları galibiyete taşıdı. Büyük sevinç yaşayan Aliağa FK'lı oyuncular maçın ardından galibiyet sevincini tribünlerle doyasıya kutladı. Bu galibiyetle 4 maçta 3 galibiyetle 9 puana ulaşan İzmir ekibi haftayı beraberlikle geçen 10 puanlı lider Elazığspor ve aynı puana sahip 2'nci Muşspor'un ardından 3'üncü basamakta yer aldı. Aliağa FK bu hafta deplasmanda Erbaaspor'la oynayacak.

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