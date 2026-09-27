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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in şehit Alaattin Buluç'un ailesini ziyaret ettiği belirtildi. Paylaşımda, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Er Alaattin Buluç'un İstanbul Maltepe'deki ailesini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, şehidimizin dualarla anıldığı ziyarette kıymetli ailemizle de yakından ilgilendi' ifadelerine yer verildi. (FOTOĞRAFLI)

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İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Er Alaattin Buluç'un Maltepe'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

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