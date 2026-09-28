Bayram AYHAN / BATMAN,(DHA)- BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali', binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihin gölgesinde düzenlenen su sporları gösterileri ilgi gördü.

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri kıyısında bulunan Hasankeyf'te düzenlenen festivalde tarih, doğa ve spor bir araya geldi. Festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Hasankeyf Tarihi Oratoryosu sahnelendi. Yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezen Vali Ekrem Canalp, çömlek yaptı.

Festival kapsamında Flyboard, zodyak bot, SUP board ve kano gösterileri düzenlendi. Festivale gelenler, tekne turlarıyla tarihi mekanları gezdi. Festivale Vali Ekrem Canalp'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Vali Yardımcısı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

'TARİHİMİZİN İHTİŞAMINI VE SPORUN COŞKUSUNU BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük, festivalde yaptığı konuşmada, '12 bin yıllık geçmişiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim topraklarda sizlerle bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivalimizde tarihimizin ihtişamını ve sporun coşkusunu bir araya getiriyoruz. Bugün suyun üzerinde heyecanı, tarihi mekanlarımızın binlerce yıllık birikimini, meydanlarımızda ise birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını hep beraber yaşamaktayız' dedi.

'ATMOSFER ÇOK GÜZEL'

Festival için Diyarbakır'dan gelen Yeliz Tengiz, 'Diyarbakır'dan Batman Hasankeyf'e festival için geldik. Çok coşkulu bir ortam. Gerçekten atmosfer olarak çok güzel. Tarihi yerlerini de gezdik. Az önce zaten turdan geliyoruz. Müzelerimizi de gezdik. Gerçekten çok güzeldi. Bütün bilgilerin de hepsine sahip olduk böylelikle. Tekne turuyla beraber böyle daha tarihi yerleri de görmüş olduk. Böylelikle görsel olarak da hafızalarımıza daha iyi kazımış olduk' diye konuştu.

'HERKESİ BURALARA BEKLİYORUZ'

Ailesiyle festivale katılan Mustafa Erin ise 'Tarihi Hasankeyf'in festivaline geldik ailemizle beraber. Çok coşkulu ve heyecanlı bir karşılama gördük. Gerçekten Hasankeyf'in şu anki durumu bizleri çok mutlu etti. Bizleri çok heyecanlandırdı. Herkesi buralara bekliyoruz. Hasankeyf'imizde bu tarz görüntüleri görmek bizi mutlu ediyor ve bizleri her sene buraya gelmek için teşvik ediyor' ifadelerini kullandı.

'BURADA FARKLI KÜLTÜRLERDEN İNSANLAR VAR'

Dargeçit'ten ailesiyle festivale gelen İlhan Çevik de Hasankeyf'i herkesin görmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Dargeçit'ten geldik. Burayı beğenerek geldik. Konser var dediler, kaçırmayalım. O yüzden çocuklarımızla geldik. Yeni doğan bebeğimizle beraber bu mutlu anı paylaşmak istedik. Herkesin görmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. 12 bin yıllık bir geçmişi var. Müzeyi, tekneyi gezdik. Burada farklı kültürlerden insanlar var. Çok mutlu olduk. Herkese tavsiye ediyorum. Çocuklarımızla, ailemizle birlikte buraya geldik ve bugün için çok farklı bir gün yaşadık. İyi ki de gelmişiz.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhabir Bayram Ayhan'ın anonsu

-Su Sporları gösterileri

-Festivale katılan vatandaşların yoğunluğu

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler