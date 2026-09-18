KAPALI ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ, FABRİKADA İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Camii sonrası Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret eden Özel, işçilerle bir araya geldi.

'PRENS CHARLES İNCİR Mİ YEMEYECEK?'

Nilüfer ilçesi Fadıllı Mahallesi'ndeki incir üreticileriyle de buluşan Özel, çiftçilerin sorunlarını dinleyip, çözüm önerilerini dile getirdi. Ürünler farklı olsa da üreticinin sorunlarının aynı olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

'Sorunlar birbirine çok benzer, çok yakıcı. Bu sorunların hepsinin temelinde üreticinin elinden bu ürünleri alan, kartelleşen. İşte şimdi duydum, bu alanda 7 taneymiş. Alaşehir'den dışarıya üzüm ihracatında 6 tane. Yok işte çeri domateste 5 tane firma kartelleşiyor ve kuralları onlar koyuyorlar. Size fiyat dayatıyorlar ya da size bazen kota dayatıyorlar. Fiyata bile bakmadan 'Almayız' diyor. Aslında alacak. Şimdi bu ürün İngiltere'de satılıyor. Hatta diyorlar ya 'Kraliçe yemiş, şimdi Prens Charles yiyormuş' falan. Geçmişte bazı kooperatif tecrübeleri kötü sonuçlandı diye insanlar bazen uzak duruyorlar ama kooperatif demek çiftçilerin, bir konuda birlikte çalışanların bir araya geldiği, işte bu incir üretimi ise İncir Üretim Kooperatifi, üzümcülerin kooperatifi ki böyle bazı kooperatifler var ve iyi sonuçlar da veriyor, bir araya gelip güçlerini birleştirmeleri, birbirleriyle dayanışma içine girerek kuralları başkasının koyduğu değil, üreticinin koyduğu bir sistem, bir düzen oluşturmaları gerekiyor. Tabii güçlendikçe bir kere şöyle bir şey mümkün, nasıl burada alımda bir tekel var iken, kooperatif ürünleri toplar, siz satımda tekel olursunuz. Yani 'Kardeşim, bütün ürün bizim kooperatifimizin elinde, biz 60 liraya mal vermiyoruz'. İşte ne hakkınız, '130 lira, 120 liranın altında bu köyde size bu malı satan yok' dedi mi, ne yapacak Prens Charles incir mi yemeyecek? Elbette yiyecek ama aracı kazanmayacak, sen kazanacaksın. Çünkü bu ürünün İngiltere'deki fiyatı sizden 120 değil, 40 liraya alınca İngiltere'de üçte birine düşmüyor. Sadece aradakiler daha fazla. Tanesini 1 eurodan satıyorlarmış. Yani buradaki kilo fiyatı orada tane fiyatına. Tabi bu çilekte de, şeftalide de temel ürünlerden bir tanesi armutta da, erikte de farklı değil. Bunun için bir kere çok açık bir şey görmek lazım. Bir ürün geçen sene 200 liradan satılıp, mazot 50 liradayken 4 litre mazot alıyorsa, bu sene bundan 2,5 kilo satıp, 1 litre mazot alıyorsan burada bu ticaret olmaz, bu ticaret dönmez, bu evler dönmez. En sonunda sokağa da dökerler, kuyuya da atarlar, ağaçları da sökerler. Kimse artık bu işten geçinmez. Varsın geçinmesin diyemezsin.'

'GIDA ENFLASYONUNDA İLK 5'İN İÇİNDEYİZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriydi dünyada. Şimdi gıda enflasyonunda ilk 5'in içinde. Bizden kötü ülkeler Arjantin, Venezuela, İran, Güney Sudan falan. Yani ya savaşta, ya kıtlıkta, ya iç savaş olan ülkeler. Avrupa'nın gıda enflasyonu yıllık yüzde 1,9, Türkiye'nin gıda enflasyonu yüzde 35. Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 57 olmuş. Gençler artık çalışmıyor, şehre asgari ücretli, güvencesiz bile olsa iş bulup şehre kaçmaya çalışıyor. Hani Türkiye'de her şeyden bir beka sorunu buluyorlar ya, esas beka sorunu budur. Eğer sen bu senelerde çiftçine gerekli desteklemeyi yapmazsan, onu yıldırırsan, onu perişan edersen, gelecek sene artık hem bu ürünü üretip satamazsın hem de çilek alacağın işte Yunanistan'dan almak durumunda kalırsın, İtalya'dan erik alırsın, şeftaliyi bir başka memleketten alırsın ve artık çok daha zor bir duruma gelebiliriz.'

'MAZOT ÖTV'SİZ, KDV'SİZ OLACAK Kİ GİRDİ MALİYETİ DÜŞECEK'

Üretici kooperatiflerinin, partisinin projelerinin başında geldiğini dile getiren Özel, çiftçinin kullandığı mazottan da vergi alınmaması gerektiğini belirterek, 'Ümit ediyorum Yeni Parti iktidar olduğunda, biraz önce dedi abi 'Karaoğlan'ın projeleriydi' dedi, Bülent Ecevit'in. Hem köylerde kooperatifler, üretici kooperatiflerinin kurulması. Süt kooperatifi var, mesela İzmir'de süt kooperatifleri var, üyeleri para kazanıyor. Üyeleri hem çok ucuza ürününü satmak zorunda kalmıyor hem de kooperatifin karından yıl sonunda para alıyor, kar ediyor. Sizin önümüzdeki dönemde başta incir olmak üzere bu tip ürünlerde, stratejik ürünlerde kooperatifleşmeniz, birliklerin kurulması, birlikte pazarlık gücünü artırmanız, varsa soğuk hava depoları bunların sizin sahip olduğunuz kooperatifler tarafından yapılması, desteklenmesi bizler tarafından son derece önemli. Eğer bu zor zamanlarda bir destekleme yapılmazsa, seneye iyi bir zaman gelse de, yani ürün para etse de, asla ve asla çiftçinin yaşamadığı, yaşatılmadığı bir yerde bu ülkede kimse güvende olmaz, kimse geleceğini güvenle karşılayamaz. Buradan bu fiyat istikrarsızlıklarında özellikle akaryakıt fiyatlarının gıda fiyatlarında çok önemli olduğunu söyleyelim, bu birincisi. Yani buradan bütün Türkiye'ye Fadıllı köyünden şunu söyleyelim; mazotun geçen sene 1 kilo incirin 4 litre mazot aldığı yerde, şimdi 2 kilo incir satıp 1 litre mazot alamıyorsan, incir fiyatı mazotun karşısında 8 kez erimişse hiçbir şey olmaz. Bir kere çiftçinin kullandığı mazot ucuzlayacak, ÖTV'siz, KDV'siz olacak ki en önemli girdi maliyeti düşecek' ifadelerini kullandı.

'OTOBANLARDA FİYAT İYİCE KATLANACAK'

Otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili de konuşan Özel, 'Tam da yerindeyiz, Bursa'daki otobanları özelleştiriyorlar. Türkiye'deki bütün otobanları özelleştiriyor, Bursa'daki çevre yolunu da özelleştiriyor. 20 senedir bedava gidilen şehrin etrafındaki otobanı özelleştiriyor, şimdi paralı yapacak. Ayrıca devletin yaptığı otobanlar 1 liraya geçiliyor kilometresi, 50 kilometre gidiyorsun 50 lira. Bunların döneminde yapılanlar ve özel yapılanlar kilometresi 5 lira, 50 kilometresi 250 lira. Şimdi hem mevcut otobanlar 5 katına çıkacak, hem bedava olan otoban paralı olacak, sonra Bursa şeftalisi buradan çıkacak, daha bedava gittiği otobandan 70 liraya geçecek ki bu normal araba, işte o 6 tekerlekli kamyon kim bilir kaç liraya geçecek. Normalde gittiği otobanlardan 5 kat pahalıya gidecek, Ankara haline gidecek, İzmir haline gidecek, İstanbul haline gidecek, orada fiyat iyice katlanacak' dedi.

'YENİ PARTİ İKTİDARINDA TEŞVİKLER ÇIKARACAĞIZ'

Kendisinin eczacı ve kooperatifin üyesi olduğunu aktaran Özel, 'Ben kendim eczacıyım, kooperatifin üyesiyim. Kooperatif dışında bir kutu aspirin satın almam, hastama vermem. Çünkü öbür türlü onlar şimdi para kazanırlar, kooperatif battı mı bana da para kazandırmazlar. Kooperatif bir arada durmaktır. Güçlü durmak, birbirinden güç birliği yapmaktır. Bunun için biz YENİ Parti iktidarında çok güzel kanunlar çıkaracağız, teşvikler çıkaracağız. Ama sizin de bu bilince kavuşup güç birliği yapmanız lazım. Bu ürünlerin Türkiye'de yetişebilmesini yerli olarak. Hani diyorlar ya çok 'yerli milli', neredeyse şeftalimiz yerli milli olmaktan çıkacak korumazsak. Ülkesini seven, bu çiftçinin sesini duyursun, Türkiye'ye duyursun' dedi. (DHA)

Yiğithan HÜYÜK-Kutay SALİ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)