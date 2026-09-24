Mehmet ÇELİKTEN- Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde D400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kamyonet ve otomobille çarpışan tur minibüsü refüje devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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