ANAOKULU AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli Valiliği'ndeki toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u da makamında ziyaret eden Tekin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 'İstiklal Marşı Töreni ve Öğretmenler Odası Buluşmaları'na katıldı. Daha sonra Vize ilçesine geçen Bakan Tekin, burada hayırseverlerin bağışlarıyla yapımı tamamlanan Vize Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu'nun açılışını yaptı. Buradaki törene Bakan Tekin'in yanı sıra Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle öğrenciler ve velileri katıldı.

'OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ'

Burada konuşan Bakan Tekin, AK Parti iktidara geldiğinde, 2002 yılında Türkiye'de bir sınıfa düşen ortalama öğrenci sayısı ile bir öğretmene düşen ortalama öğrenci sayısının arzu ettikleri seviyede olmadığını söyledi. Tekin, 'Kendi çocukluğumuzdan, gençliğimizden hatırlayalım. Bir sırada dört kişi oturan öğrenciler, bir sınıfta 70-80 kişinin bulunduğu sınıflar. Bakın 2001-2002 yılında dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. Diyor ki; 'Hadi gelin beraber mektup yazalım Cumhuriyet'in yüzüncü yılına.' PTT de bunu organize ediyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Milli Eğitim Bakanı olmak bize nasip olduğu için mektuplar 2023 yılında bize ulaştı. AK Parti iktidara gelmeden önce yani 2001-2002 eğitim öğretim yılı için söylüyorum. Bir öğretmenimiz mektubunda diyor ki; 'İnşallah Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' diyor. Ne demek bu? Öğretmenimiz artık 60, 70, 80 kişilik sınıflarda ders anlatıyor ki hayal edebildiği şey 45 kişilik sınıflar. Şu an Kırklareli'nde derslik başına düşen öğrenci sayımız 17. OECD ortalamasının üzerindeyiz elhamdülillah' dedi.

'FİZİKİ KAPASİTE GELİŞTİKÇE EĞİTİMİN NİTELİĞİ ARTIYOR'

Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayılarının azaldığına dikkat çeken Tekin, 'Türkiye genelinde de böyle. Daha geçtiğimiz hafta 8 Eylül'de OECD'nin toplantısında PİSA direktörü; 'Türkiye'nin bu olağanüstü başarısını nasıl gerçekleştirdiğinizi bütün dünyaya anlatın' diyerek bütün dünyada değişik ülkelerden, 30'dan fazla milli eğitim bakanının bulunduğu bir ortamda bizi kürsüye böyle davet etti, bunu söyledi. Bu ortamı bize sağlayan, bu mutluluğu, bu gururu bize yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hayırseverlerimize, müteşekkirim, Allah kendilerinden razı olsun. Bu çabalar neticesinde Türkiye'de hem okullarımızda derslik başına, sınıf başına düşen öğrenci sayımız azaldı. Hem öğretmen başına düşen öğrenci azaldı. Dünya ortalamalarının üstüne çıktık çok şükür. Bunu yapınca beraberinde başarı da geldi. Yani fiziki kapasiteyi geliştirdikçe eğitimimizin niteliği de artıyor' diye konuştu.

'BİRİNCİ SINIFTAN ÖNCE OKULLAŞMA ORANIMIZ YÜZDE 92'

Eğitim alanında yaşanan gelişmeler karşısında muhalefet partilerindeki siyasetçilerin tutumlarına tepki gösteren Bakan Tekin, şöyle devam etti:

'Bu kadar yapılan güzel şeye bir teşekkür etmek zor mu? Derse ki; 'Ya evet yapılan bu kadar güzel şey var ama şu da eksik. Onu da tamamlayın' dese daha insani olmaz mı? Şimdi bir muhalefet partisinin milli eğitimden sorumlu yetkilisi çıkmış diyor ki; 'Evet çok başarılı oldu ama bu başarı AKP'nin başarısı değil. Okula başlama yaşı yani okul öncesi eğitim yaygınlaştığı için başarılı oldu' diyor. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de okul öncesi okullaşma oranı yani birinci sınıftan önceki okullaşma oranı yüzde 11'lerde. Şu anda 5 yaş grubunda yüzde 92. Şimdi o siyasetçinin söylediği gibi başarı okul öncesinin, okullaşma oranının artmasından kaynaklanıyorsa da onu da biz yaptık. Şu an geldiğimiz noktada okul öncesinde okullaşma oranımız çok şükür yüzde 90'lara ve özellikle 5 yaş grubunda yüzde 90'lara erişti. Bu çok güzel bir gösterge.'

'ÇOCUKLARIMIZA, VATANSEVERİLĞİ, DAYANIŞMAYI, ADALETİ VE DEMOKRASİYİ DE ÖĞRETECEĞİZ'

Çocuklara sadece pozitif bilimlerle ilgili eğitim verilmediğini aktaran Tekin, şunları söyledi:

'Bizim bakanlığımızın adı Milli Eğitim Bakanlığı. Bir benzetme yapabilesiniz diye söylüyorum. Mesela Yükseköğretim Başkanlığı var. İkisi arasında bir fark var. Demek ki bu kurumları kuranlar bize başka bir misyon daha yüklemiş. Evet bir şeyler öğreteceğiz ama başka bir şey daha yapmamız lazım. O başka bir şeyde çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda, bizi millet yapan değerlerimiz doğrultusunda, bizi bir arada yaşamamızı sağlayan değerler doğrultusunda; bayrağımız, ülkemiz, vatanımız, milletimiz için, çocuklarımızın bu değerlere sahip çıkacak şekilde yetişmesi görevini bize vermiş. Dolayısıyla biz evet çocuklarımıza bir şeyler öğreteceğiz ama onunla beraber mutlaka vatanseverliği, mutlaka dayanışmayı, mutlaka adaleti, insan haklarını, demokrasiyi mutlaka öğreteceğiz ki biz bir arada barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilelim ve ilanihaye bayrağımız dalgalansın, ilanihaye bağımsızlığımız, milli birliğimiz devam etsin.'

Bakan Tekin, buradaki programın ardından AK Parti Kıyıköy belde teşkilatı açılışına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.(DHA)

Umut IŞIK / KIRKLARELİ, (DHA)