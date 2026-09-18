Eda KOÇ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Singapur ile ilişkilerimizi yeni adımlarla güçlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Singapur Milli Günü programına katıldı. Bakan Göktaş, Singapur Milli Günü'nü kutlayarak, 'Türkiye Cumhuriyeti adına Singapur hükümetinin ve dost Singapur halkının Milli Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Singapur'a huzur ve refah dolu bir gelecek temenni ediyorum. Singapur, bağımsızlığını kazandığı günden bu yana güçlü bir kalkınma başarısı gösterdi. Hızla gelişerek, yüksek bir refah düzeyine ulaştı. Bugün 'Aslan Şehir' olarak anılan Singapur, ortaya koyduğu başarıyla pek çok ülkeye ve şehre ilham veriyor' ifadelerini kullandı.

'GÜVENİLİR ORTAKLIĞIMIZI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ'

Türkiye'nin Singapur ile ilişkilerine değinen Göktaş, 'Türkiye olarak biz de Singapur ile dostane ilişkilerimizi ve güvenilir ortaklığımızı çok kıymetli buluyoruz. Bu köklü dostluk temelinde bu yıl, diplomatik ilişkilerimizin 57'nci, stratejik ortaklığımızın ise 12'nci yıl dönümünü kutladık. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz karşılıklı üst düzey ziyaret ve temaslar, birçok alanda tesis ettiğimiz iş birliklerimizi daha da güçlendirdi. Bunun yanı sıra, parlamentolarımız arasındaki etkili diyalog, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Bu yakın temas, parlamentolarımızdaki Dostluk Gruplarının çalışmalarıyla daha da pekişiyor' diye konuştu.

'40 BİNDEN FAZLA SİNGAPURLU MİSAFİRİ AĞIRLADIK'

İki ülke arasındaki ulaşım ve lojistik bağlantılarına ilişkin Bakan Göktaş, 'Bağlantısallık konusundaki ortak vizyonumuz, ülkelerimiz açısından önemli fırsatlar sunuyor. Güçlü hava yolu bağlantılarımız, ülkelerimiz arasındaki mesafeleri kısaltarak halklarımızı yakınlaştırıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl, 40 binden fazla Singapurlu misafiri ülkemizde ağırladık. Hava yolunda ulaştığımız bu güçlü düzeyi, deniz yolu bağlantılarımıza da taşıyabileceğimize inanıyoruz. Küresel ticaret yollarında yaşanan güçlükler karşısında, birlikte atacağımız adımların yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyoruz' dedi.

Singapur Liman Otoritesi'nin Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yatırımlarının iki ülke arasındaki ortaklığın somut örneklerinden biri olduğunu belirten Göktaş, 'Bu ortaklığa büyük değer veriyor ve gelecekte daha da gelişmesini temenni ediyoruz. Bu tecrübeyi temel alarak, ticaret yollarımızı güçlendirmeyi ve lojistik bağlarımızı daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

'TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Singapur'un, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük 5'inci ticaret ortağı olduğunu belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

'İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl 1 milyar ABD dolarını aştı. Bölge ülkeleriyle imzaladığımız en kapsamlı ticaret anlaşması, 2017 yılından bu yana yürürlüktedir. ASEAN Diyalog Ortaklığımız da bölgeyle ilişkilerimizin önemli dayanaklarından biridir. Geçtiğimiz temmuz ayında Manila'da olumlu sonuçlanan Diyalog Ortaklığı başvurumuza verdiği değerli destek için Singapur'a içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu statünün, tüm bölgeyle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına ve ortak refah için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz.'

'İŞ BİRLİĞİMİZ İLİŞKİLERİMİZE AYRI DEĞER KATIYOR'

Türkiye ve Singapur'un küresel meseleler karşısında benzer ve ilkeli bir tutum sergilemesini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Göktaş, 'Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra, sosyal hizmetler alanındaki iş birliğimiz de ilişkilerimize ayrı değer katıyor. Singapur, özellikle aileleri destekleyen ve aile bağlarını güçlendiren uygulamalarıyla öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ailelerin karşılaştığı ortak sınamalara karşı, tecrübelerimizi ve başarılı uygulamalarımızı paylaşmayı değerli buluyoruz. Bu anlayışla, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerde tecrübelerimizi bir araya getirerek yeni adımlar atmak istiyoruz' dedi.

'SOMUT PROJELERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Sosyal hizmetler alanında atılacak ortak adımların ailelerin güçlendirilmesine ve toplum refahının desteklenmesine önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

'Geçtiğimiz yıl Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı, bu alanda yürüteceğimiz ortak çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturdu. Önümüzdeki dönemde bu zemini, somut projelere dönüştüreceğiz. Singapur ile ilişkilerimizi yeni adımlarla güçlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.' (DHA)